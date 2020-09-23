Лукашенко таємно провів свою інавґурацію.

Її дату влада приховувала до останнього моменту.

Олександр Лукашенко оголосив себе президентом Білорусі. Про його вступ на посаду після нібито переобрання повідомило у середу, 23 вересня, білоруське державне інформаційне агентство БелТА. Церемонія інавгурації проходила в напівтаємний спосіб у Палаці Незалежності. Жодної телевізійної трансляції, як це зазвичай буває, не здійснювалося.

Також незвичним було те, що церемонію не те що попередньо не проанонсували, її дату приховували до останнього моменту. За повідомленням БелТА, на інавґурації були присутні кілька сотень людей. Це були як вищі посадові особи держави, так і керівники місцевих органів влади, а також представники державних ЗМІ, діячі науки, культури і спорту.

Посідаючи вшосте президентську посаду, Олександр Лукашенко заявив: «Я не можу, не маю права кинути білорусів, які пов'язали з державним курсом не тільки політичні уподобання, а й свою долю, майбутнє своїх дітей, усіх, хто в такий складний для Білорусі період залишився вірним країні і народу».

Текст президентської присяги Лукашенко виголосив білоруською, а під час самого виступу говорив по-російськи. Він назвав інавґурацію днем ​​загальної перемоги і вказав на «стійкість, мужність і монолітність» державних службовців.

Після цього голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Єрмошина вручила Лукашенкові посвідчення президента країни. А присягу на вірність склали йому найвищі чини білоруських силовиків.

Член президії Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко назвав ситуацію «безпрецедентною». На його думку, «характер церемонії остаточно поставив хрест на легітимності Лукашенка» в очах громадян країни та світової спільноти. Опозиціонер назвав Лукашенка президентом «виключно ОМОНу і жменьки чиновників, котрі зарвалися».

Нагадаємо, що 25 серпня Європейська Унія виступила з резолюцією про невизнання підсумків виборів президента Білорусі. Європарламент оголосив, що з п’ятого листопада, тобто з закінчення дії повноважень минулої президентської каденції Лукашенка, перестане офіційно визнавати його главою білоруської держави.