Мовний омбудсмен просить уряд зберегти ЗНО з української літератури.

Офіс уповноваженого із захисту державної мови звертається до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля зі закликом зберегти комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Про це йдеться у повідомленні офісу, опублікованому у Facebook.

"Ми підготували відкрите звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, адже, як і ви, вважаємо, що вилучення української літератури як обов'язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників – це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики, тому такі експерименти нам не потрібні", – йдеться в повідомленні офісу уповноваженого.

У самому зверненні зазначено, що "вилучення української літератури як обов’язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників – це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики".

"Опанувати українську мову без вивчення української літератури неможливо. Більше того, українська література, високий рівень її викладання і зацікавленості школярів, читацька грамотність яких серед пріоритетів міжнародної програми з оцінювання освітніх досягнень учнів PISA, – один із дієвих інструментів національної безпеки та оборони в умовах гібридної війни. Саме тому сьогодні надзвичайно важливо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для вступу на всі спеціальності. Нам не потрібні такі експерименти, які можуть нанести значний удар по українській освіті та гуманітарній сфері в цілому", – ідеться у відозві.

Автори звернення пропонують розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників в залежності від того, яку спеціальність вони вибирають – “гуманітарні” чи “технічні” дисципліни.

"Сподіваємось, що нам вдасться зберегти таке ЗНО як свідчення обов’язку кожного свідомого громадянина України", – ідеться у зверненні.

Під зверненням стоять підписи як цілих інституцій (Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Луцький національний технічний університет, Національний університет "Острозька академія" тощо), так і приватних осіб – науковців, шевченківських лауреатів, письменників, музикантів (Іван Леньо, Сергій Фоменко, Сергій Танчинець) тощо.