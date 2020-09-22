Зеленський заявив ООН: Аґресія РФ – це не просто війна в Україні.

 

Президент України Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй посприяти в завершенні війни на Донбасі. Керівник держави вважає: людство так і не засвоїло уроків Другої світової війни.

 

Про це йдеться в відеозверненні Зеленського, записанму для комеморативного урочистого засідання Генеральної асамблеї ООН з нагоди відзначення 75-ї річниці організації.

 

 

"Сьогодні ми згадуємо про доленосну конференцію у Сан-Франциско. Тоді важкі та нестабільні повоєнні часи об'єднали держав-засновниць, спонукаючи їх відкинути суперечності, щоб побудувати кращий світ. Світ миру, поваги, верховенства міжнародного права, прав людини та правди. Але, на жаль, ми повинні визнати, що світ у ХХІ столітті сповнений конфліктів, агресії, диктатури та порушень прав людини", – заявив Президент.

 

Зеленський вважає, що заснування ООН стало "символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни". "Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні. Це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави, це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі", – зазначив керівник держави.

 

Володимир Зеленський вважає, що світ, у якому ми живемо сьогодні, "такий самий складний, як і 75 років тому". "За попередні 75 років людство піднялося на найвищі вершини, занурилося в найглибші траншеї, підкорило космос і навіть за допомогою нових технологій може проводити засідання ООН дистанційно. Тож чи насправді ми не здатні зупинити агресію та війни? Чи потрібно нам більше кривавих уроків, щоб переосмислити своє існування на цій планеті?" – дивується Зеленський.

 

Президент вважає, що в 2020 році наш світ пережив "потужний краш-тест".

 

"Ми повинні використати цей попереджувальний знак, щоб зупинити суперечки та об’єднати зусилля для досягнення реальних проривних результатів. Почнемо зараз. Планети «Б» немає, ми живемо тут і лише один раз", – підсумував Зеленський.

 

22.09.2020

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