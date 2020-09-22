Експертиза підтвердила: будинок Шабуніна підпалили вмисно.

 

Результати експертизи будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна в селі Гнідин, котрий частково згорів унаслідок пожежі в липні, підтверджують: пожежа виникла внаслідок вмисного підпалу.

 

Про це Шабунін повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фотокопію результатів експертизи. 

 

 

"Отримали висновки експертизи щодо мого будинку – 100% умисний підпал... Підпал здійснювали у спосіб, який залишав мінімальні шанси на порятунок людей в будинку. Господнє чудо, що сусідка посеред ночі не спала", – прокоментував Віталій.

 

У експертизі, зокрема, зазначено: "Для виникнення стійкого полум'яного горіння був використаний інтенсифікатор процесу горіння, легкозаймиста рідина – бензин, дизельне паливо або газ", – ідеться у документі.

 

Віталій Шабунін додав, що він як потерпілий не має зауважень до експертизи. Водночас Віталій констатував, що ані виконавців нападу, ані, тим більше, замовників не знайдено.

 

Будинок сім'ї Шабуніних у селі Гнідин під Києвом загорівся 23 липня. У момент займання в домі перебувала дружина Віталія Шабуніна з дітьми, а також батьки. Внаслідок пожежі жодна особа не постраждала. Спалах вогню зауважила сусідка.

 

22.09.2020

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