Фокін вважає, що конфлікт на Донбасі почався через мовне питання.

 

Заступник голови української делеґації у Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін вважає, що конфлікт на Донбасі почався через "мовне питання". На його погляд, теперішній закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" суперечить Конституції.

 

Про це Фокін заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

 

 

Заступник Леоніда Кравчука в ТКГ ствердив, що офіційна мовна політика "не збігається з думкою більшості людей".

 

"Ми не зважаємо ні на думку Венеційської комісії, ні на думку міжнародного співтовариства, ні на думку  більшості людей. Згідно з офіційною статистикою, третина населення України розмовляє російською мовою. А якщо вважати практику, то практично більшість розмовляє російською. Це добре чи погано? Я не вважаю, що це добре, але згадаймо: українську мову гнобили упродовж століть. І вже наївно вважати, що за якийсь рік, або два, або п'ять, або десять можна дати можливість мові бути затвердженою в суспільстві", – цитує DT.ua.

 

Відповідаючи на зауваження про те, що в Україні вже діє закон про українську мову як єдину державну, Фокін відзначив, що його ухвалили люди, а людям "властиво помилятися". "Мовний закон, я вважаю, суперечить Конституції", – сказав він.

 

Фокін додав, що саме мовне питання стало приводом для початку конфлікту на Донбасі у 2014 році. Він вважає, що закон Ківалова-Колесніченка був слушним. 

 

"Але з чого починався конфлікт в Донбасі? Попередня влада пообіцяла людям, що будуть послаблення у використанні державної мови. Що їм буде дозволено проводити ділові зустрічі, вести документацію і так далі російською мовою. Я не бачу в цьому нічого страшного", – сказав Фокін.

 

Нагадаємо, торік версію про "мовну" першопричину конфлікту на Донбасі висловлював і Володимир Зеленський. На пресовій конференції його спитали про гуманітарну політику влади й мовне законодавство – він відповів: "Ви пам'ятаєте, з мовного питання почався Донбас... Навіщо в нашій країні, яку ми хочемо об'єднати?.. В нас війна, на різних мовах люди сидять в окопах – навіщо ми підіймаємо зараз це питання?".

 

22.09.2020

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