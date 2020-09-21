Коронавірус відпущення

Колись норвезька депутатка запропонувала дати Нобелівську премію миру-2020 «народу Гонконгу» за захист «свободи слова і демократії». Тепер би пасувало на нобеля висунути covid-19 за створення нової реальності і виконання функцій іудейського Азазеля. Огляд подій тижня в Україні

Бюджет тижня

Оптимізм став альфою і омегою діяльності нової української влади. Звичайно, і в майже доісторичному минулому Микола Азаров у свою бутність прем’єром закликав перестати «скігліти», брати лопати і копати що кому до вподоби, але той сивочолий втікач не вмився до сучасних будівельників світлого майбутнього.

Відставлений весною шеф Кабміну Гончарук катався по своєму відомстві на самокаті і майже, як Мао Цзедун обіцяв п’ять років важкої роботи заради подальших тисячоліть процвітання. П’ять років трудитися Гончаруку не дали, його наступник Шмигаль ходить кабінетом на своїх двох і повноваження говорити про перспективи в кольорах ЛГБТ переважно делегує власним підлеглим.

Головний кошторис уряд заніс до парламенту не порушуючи жодних норм. Що робити з державним бюджетом на наступний рік депутати мають розібратися до 1-го жовтня, щоб голосувати за корегований ними документ в листопаді. Найважливіші цифри кошторису такі: доходи держбюджету – 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати – 1 трильйон 350 мільярдів гривень. Дефіцит можна порахувати і без калькулятора, але впевненість у завтрашньому дні переповнювала міністра фінансів Сергій Марченко як медіатора теми. «Я хочу сказати, що цей бюджет є реалістичним, є збалансованим, його можна виконувати, можна забезпечувати мінімальну заробітну плату, можна здійснювати індексацію, можна здійснювати інвестиційні програми та проекти», - заявив головний фінансист.

Ще більше фонтанував життєрадісністю радник президента економіст Олег Устенко. У телеефірі через кілька годин після презентації у Верховній Раді Устенко заявив: «Бюджет, який був поданий до Верховної Ради, — це досить типовий бюджет для країни, яка виходить з кризи, так звані післякризові бюджети».

Поки весь світ готується до повноцінної масштабної економічної кризи, окремо взята Україна її вже подолала і семимильними кроками йде до економічного благополуччя. Дані Держстату про 11% падіння ВВП протягом липня-вересня слід вважати панікерством, а цифри на обмінних пунктах є наслідком погіршення зору спричиненого коронавірусом.

Саме на «корону» можна буде списати майбутні економічні проблеми, а, якщо вже зовсім все піде зле, то зробити Марченка офірним цапом також буде правильним рішенням.

Корупція тижня

Азазелем має шанси стати і народний депутат від «Слуги народу» Олександр Юрченко. Цей громадянин має потужну кредитну історію в якій не лише співпраця зі «Свободою», «Самопоміччю» і «Укропом», а й викрадення в часи власної справді зеленої молодості чотирьох пляшок пива за що мав приємність спілкуватися з компетентними органами.

Тепер нардеп з ними мусів би спілкуватися, бо нібито вимагав 200 тисяч доларів США за процес «порєшать» проблеми утилізації сміття на законодавчому рівні в загальнодержавному масштабі. Операція за яку б Юрченко отримав грошей на три сотні тисяч пляшок пива і не мусів би більше шнирити магазинами, провалилася, і «слугу» потягли до криміналу. Більше того, Володимир Зеленський назвав таких негарних людей, як його безпартійний соратник, «злодіями», а тому майбутнє Юрченка малюється небом в клітинку.

Підозрюваний у отриманні незаконної вигоди, якого викликали на засідання Вищого антикорупційного суду для обрання йому запобіжного заходу зробив віртуозний крок – не прийшов до того поважного закладу, бо «контактував з особою, у якої підтверджений COVID-19». Тепер Юрченко вже ніби і не зовсім втілення парламентського зла, бо піклується про тих, хто його оточує, а на права його зазіхає і вже засудив державний діяч, який до судової гілки влади не має жодного стосунку, тобто президент.

Якщо вчинити публічне побиття шпіцрутенами у влади на предмет Юрченка вийде (у що віриться не дуже), то пиворіз-невдаха мав би згадати про Європейський суд з прав людини і, як легендарна Неллі Штепа, отримати з державного бюджету відповідну сатисфакцію. (На час написання матеріалу Юрченко з’явився на повторне засідання суду у своїй справі і був заарештований з можливістю внесення застави).

Комісія тижня

Структури, що мають відношення до боротьби з корупцією, не втомлюються тішити скандалами довкола себе і загадковістю власного майбутнього та майбутнього тих, хто має нагоду жити з ними в одній державі.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов у відставку рівно місяць тому. З того приводу виникла необхідність створити комісію, яка б мала вибирати нового шефа САП. Європейські партнери, які раніше переймалися проблемами Національного антикорупційного бюро, тепер занепокоїлися тим, що коїться в САП. Після заяви членкині комітету у закордонних справах Європарламенту Віоли фон Крамон, яка спрогнозувала, що Україна через своє неакуратне поводження з антикорупційними структурами, може втратити фінансову допомогу Заходу і безвізовий режим пересування по Європі, сильно збентежило всю прогресивну громадськість на схід від Рави-Руської.

З «безвізом» вийшло майже так само гарно, як з «короною» - акцент з повного нерозуміння, що робиться в плані боротьби з корупцією, був переключений на можливу заборону громадянам України безпроблемно провести вік-енд десь в районі Остенде.

Користувачі «безвізом» тим перейнялися, їх (користувачів) заспокоїли прем’єр Шмигаль і президент Зеленський словами на кшталт «ситуація під контролем, спи, маленький козачок, тато не дасть бабаєві забрати в тебе можливість кататися до Жешува».

Про комісію, яка б мала визначати, хто гідний очолити САП, вже і не згадували. А позбавити безвізового режиму громадян України таки не зможуть навіть в довгостроковій перспективі, бо підписуватися у власній недалекоглядності (читай - профнепридатності) євробюрократам з Брюсселю не comme il faut.

Новий рік тижня

Не дуже святкове відзначення Рош га-Шана спричинило кілька сутичок в Умані, але найцікавіше коїлося на україно-білоруському кордоні, який ізраїльські хасиди хотіли попри заборону перетнути чи то за допомогою підкупу прикордонників, чи то в стилі опонентів Микити Карацупи і його вірного чотирилапого друга Індуса, чи то виконуючи «Ще не вмерла», одягнувши шаровари і вишиванки.

Прикордонники вистояли, а до могили цадика Нахмана дісталися десь дві тисячі хасидів, хоча в минулі роки їх там було разів у двадцять більше.

Обійшлося без жертв і руйнувань, і тепер можна згадати про петицію у Верховний суд Ізраїлю щодо зобов’язання тамтешнього уряду перенести могилу згаданого цадика на землю обіцяну. З української сторони можна було б стимулювати процес початком переговорів у якихось громадських організаціях, на рівні багатосторонніх переговорних груп з підключенням достойних сивочолих людей.