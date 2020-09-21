В Італії буде скорочено кількість депутатів і сенаторів.

За таке рішення італійці проголосували на конституційному референдумі.

 

 

Близько 70-и відсотків італійців, котрі взяли участь в конституційному референдумі, підтримали поправки до Основного закону країни про скорочення числа депутатів і сенаторів. Такими є попередні дані голосування, яке відбувалося два дні – 20-го і 21-го вересня. Про це повідомила італійська газета La Stampa. Електоральна фреквенція, за даними Центральної виборчої комісії, становила 53,84%.

 

Згідно з поправками, які раніше схвалив парламент, з 2023 року кількість депутатів скоротиться з 630 до 400, а сенаторів з 315 до 200. Ініціатором законопроекту виступив «Рух п'ять зірок», який входить до правлячої коаліції.  

 

Окрім референдуму в низці реґіонів Італії відбулися також вибори до місцевих органів влади. Дані екзитполів свідчать про зростання кількості прихильників правопопулістських партій, передовсім опозиційної «Ліги», яку очолює ексвіцепрем’єр і ексміністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Він не раз називав себе «другом Путіна». Підтримані «Лігою» кандидати перемагають в реґіонах Венето і Ліґурія, а ліві сили – в Кампанії. В Апулії результати підрахунків поки що не дозволяють визначити однозначного переможця.

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