В Івано-Франківську збудують муніципальний дата-центр.

В Івано-Франківську реалізовуватимуть проєкт «Безпечне майбутнє» у межах ґрантової Програми транскордонного співробітництва «Румунія-Україна 2014-2020». Ґрантову угоду на близько 18 мільйонів гривень планують підписати у жовтні цього року, повідомила пресслужба Івано-Франківської міської ради.

Фото https://www.vezha.org

За кошти ґранту у місті збудують дата-центр. У підтрибунних приміщеннях стадіону «Рух» обладнають серверну, центр оперативного реагування для диспетчерів та приміщення з бек-апами для зберігання інформації.

До серверів дата-центру в межах єдиної спільної системи будуть під’єднані відеокамери, розташовані в Івано-Франківську: діючі та нові. Програмне забезпечення дата-центру матиме ряд важливих функцій. Зокрема, зможе виявляти небезпечні ситуації, встановлювати особу людини, ідентифікувати номерні знаки автомобілів тощо.

Фото https://www.vezha.org

Такі ж дата-центри, окрім Івано-Франківська, упродовж двох років мають збудувати ще у трьох містах-партнерах – у Солотвиному на Закарпатті та у румунських містах Бая-Маре та Сігет. Їхня робота має сприяти підвищенню рівня міжнародної безпеки, збільшити ефективність боротьби зі злочинністю на прикордонних територіях та розвинути співпрацю між муніципалітетами та силовими відомствами.

«Одним із ключових результатів проєкту має стати швидка та ефективна взаємодія між службами, які відповідають за безпеку та громадський порядок. Одним з найскладніших завдань буде організувати спільну роботу стількох структур. Ми мали можливість оглянути, як це працює у Києві, Вінниці та Любліні. Думаю, нам вдасться налагодити цю співпрацю», – прокоментував начальник управління інвестиційної політики Івано-Франківської міськради Ігор Попадюк.