У Львові урочисто відкрили новий Пластовий рік.

У вересні львівські пластуни традиційно святкують початок нового Пластового року. У неділю, 20 вересня, урочистість провели на стадіоні «Україна», щоб забезпечити дотримання усіх карантинних норм.

Фото пресслужби Львівської міської ради

Святкування розпочалося спільним молебнем, після якого відбувся церемоніал відкриття Пластового року-2020 та представлення куренів Львівської станиці «Пласту».

Фото пресслужби Львівської міської ради

Міський голова Львова Андрій Садовий вручив подяку «За розвиток духовно-культурних цінностей української молоді, вірність національній ідеї, щоденну невтомну працю й реалізацію корисних ініціатив» старшопластунці станиці «Львів» Христині Маковей.

На свято завітало багато дорослих вихованців «Пласту». Зокрема, дітей привітала заслужена артистка України, лауреатка Гран-прі першого Міжнародного конкурсу українського романсу ім. Квітки Цісик Оксана Муха.

Фото www.facebook.com/Oksana.Mukha.Music

«Насамперед «Пласт» – це історія мого життя, найкраща частина мого юнацького життя: надзвичайно романтична, пізнавальна, одна з найщасливіших. «Пласт» – це велика гра, місце, де діти можуть здійснити мрії, набратися досвіду, де вони вони відчувають силу від того, що можуть здійснювати щось самостійно. Тут виховуються лідери та панує український дух, завзятість бере гору. Це місце, де можна знайти справжніх друзів на усе життя», – зазначила Оксана Муха.

Організатори сподіваються, що такі заходи сприятимуть популяризації «Пласту», організація здобуде більше симпатиків та охочих вступити до неї.

Фото пресслужби Львівської міської ради

Зазначимо, «Пласт» – це найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу (зокрема – у США, Канаді, Австралії, Польщі та Аргентині) й об’єднує пластунів України й діаспори. Серед основних завдань організації насамперед є виховання патріотичних та свідомих громадян, здатних брати відповідальність та бути рушійною силою суспільства. Наявність в Україні людей з такими якостями є актуальною потребою, тож пріоритетне завдання організації – залучення нових членів для виховання за пластовою методою.

Фото пресслужби Львівської міської ради

Додамо, через карантин цього року усі таборові заходи «Пласту» були скасовані. Можливість мандрувати Львівщиною відновили 11 серпня. 9 вересня Станична наглядова рада схвалила рекомендації щодо безпечного проведення заходів у львівському «Пласті». Зокрема, рекомендовано більшість заходів за можливості проводити просто неба; проводити температурний скринінг відвідувачам пластових домівок, дотримуватися маскового режиму тощо.