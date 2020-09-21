Студпарламент Шевченкового університету обурений партійним з'їздом "слуг".

 

Студентський парламент Київського національного університету імені Тараса Шевченка розкритикував проведення зборів партії "Слуга народу" на території головного "Червоного корпусу" свого вишу. Представники студентського самоврядування висловили занепокоєння "залученням університету до участі в акції політичної партії".

 

 

Згідно з листом студпарламенту, акція "СН" порушує Закон України "Про освіту", згідно з якою політичні партії та їхні члени не мають права втручатися в роботу закладів, а також заборонено функціонування будь-яких політичних об’єднань у закладах освіти. Також студенти наголошують, що збори суперечать листу Міністерства освіти і науки "Щодо недопущення політичної агітації в закладах освіти" від 14 вересня.

 

"СПУ вбачає у публічному заході, що проводиться політичною партією «Слуга народу» на території університету, порушення норм чинного законодавства України та наголошує на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації Університету. СПУ засуджує будь-які акції політичного характеру, в тому числі політичну агітацію на території університету, а також використання назви Київського національного університету імені Тараса Шевченка для задоволення політичних інтересів", – заявили студенти.

 

Студпарламент "вважає себе зобов’язаним зайняти активну позицію та дізнатися усі подробиці щодо ситуації".

 

20 вересня столичний осередок партії "Слуга народу" зібрався на території Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щоб офіційно висунути кандидатів до Київської міської ради. В політичній акції брав участь Президент Зеленський.

 

Список очолила громадська активістка, дружина міністра закордонних справ Євгенія Кулеба.

 

21.09.2020

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