178 тисяч українців занедужали на коронавірус.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2675 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число випадків COVID-19 зросло до 178 353.
Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у понеділок.
Найбільше добових випадків виявили в Києві (275), у Харківській (245) та Львівській (201) областях.
На Хмельниччині зафіксовано 192 випадки захворювання, на Тернопільщині – 192, на Одещині – 188.
Упродовж доби зареєстрували 26 смертей, спричинених ускладненнями коронавірусу. Загальне число летальних випадків зросло до 3583.
21.09.2020