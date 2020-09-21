178 тисяч українців занедужали на коронавірус.

Віртуальна спадщина майбутнього

Євген Гулевич

Віртуальна реальність дозволяє по-своєму проблематизувати культурні ситуації, в яких опиняється твір мистецтва, а його віртуальні моделі дозволяють подивитися на нього без зовнішніх стимулів — з погляду, якого раніше не було. І цей відкритий погляд додає життя оригіналу, бо продовжує цілісну траєкторію його інтерпретацій.