Патті Сміт та Юрій Андрухович говоритимуть телефоном. А ми можемо послухати.

Сьогодні, 20 вересня, о 20:00 розпочнеться on-line трансляція телефонної розмови патріарха сучасної української літератури Юрія Андруховича з культовою американською співачкою, композиторкою та поетесою Патті Сміт.

"Патті Сміт. Бабуся панк-року, як чомусь стверджує Вікіпедія. Я люблю її трохи менше за всіх інших жінок у рок-музиці: вона мені майже однолітка плюс надто вже худа. Це я жартую. Насправді ж поважаю як поета і взагалі як постать. Мій приятель Марко одного ранку перетнувся з нею десь у Челсі, неподалік від Ґрінвіч Вілидж. Вона виглядала так, наче спросоння вибігла купити сигарет, молока й газету", — писав ще 2012 року в одній зі своїх колонок Андрухович.

«Все, що я хотіла — це писати книги і бути художником. Я взяла на себе місію сформулювати культурний голос через рок-н-рол, який включав і секс, і мистецтво, і поезію, і революцію», — каже Патті Сміт сама про себе. На початку кар’єри її назвали punk poet queen, оскільки текст в її піснях завжди був важливіший за саму музику.

Патті Сміт є почесною гостею цьогорічного BookForum. В усьому світі її називають «хрещеною матір’ю» панк-рок руху, вона введена до «Зали слави рок-н-ролу» та власне є культовою особистістю нашого часу. У своїх мемуарах «Просто діти» Патті розповідає про Нью-Йорк 1960-х та всіх тих, хто ставав знаковими героями його сцен та вулиць.

В останній вечір BookForum Патті Сміт та Юрій Андрухович проведуть надзвичайно цікаву телефону розмову між океанами та поколіннями, підслухати та послухати яку зможе кожен. Дивіться трансляцію на сайті bookforum.ua.