Світовий банк відкладає виділення $350 млн на тлі антикорупційних викрутасів Зеленського.

Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу у $350 млн.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату $2 млрд і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - сказав міністр фінансів.

Марченко не уточнив, чи зволікання пов'язане зі змінами в антикорупційній політиці Києва. Нагадаємо, на початку вересня Світовий банк спільно з представниками європейських держав надіслали листа до Верховної Ради та Офісу Президента зі закликом забезпечити незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Втім, 17 вересня парламент прийняв закон, котрий і викликав стурбованість західних кредиторів.

Зі слів Сергія Марченка, Світовий банк ухвалив рішення про виділення коштів іще у червні (тобто ще задовго до голосування у ВР).

"Першочергово ми говорили про $1 млрд через DPL, але в зв’язку з суттєвим навантаження на бюджет Світового банку через велику кількість запитів від усіх країн-членів, ця сума була зменшена до $700 млн і окремий проєкт соціальної підтримки, який ми зараз фіналізуємо. Ми сподіваємось отримати всі ці кошти цього року, оскільки це запорука своєчасного фінансування накопичених видатків", - пояснив міністр.

На тижні Верховна Рада делеґувала своїх представників до складу конкурсної комісії з обрання посадовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проголосувавши за постанову №4104 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі". У такий спосіб, очолюваний партією "Слуга народу" парламент пішов наперекір застереженням Європейської Унії щодо незалежності антикорупційних органів.

Раніше у Європейському парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізового режиму з ЄС.