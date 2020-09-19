Поліція затримала чоловіка, що напав на Балуха.

Українська поліція затримала чоловіка, котрого підозрюють у нападі на в'язня Кремля Володимира Балуха вночі на 8 вересня у київському Гідропарку.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

"Згідно з даними слідства, в ніч на 8 вересня на території ПКіВ «Гідропарк» між потерпілим та підозрюваним виник словесний конфлікт. Чоловік наніс Володимиру Балуху удар ногою в спину, внаслідок чого останній впав на бетонне покриття пішохідної доріжки, вдарившись при цьому головою. Потерпілий отримав тяжкі травми та вранці був госпіталізований до лікарні", – описує прокуратура.

Наразі правоохоронці готують клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – взяття під варту.

Прес-служба поліції в своєму повідомленні акцентує увагу на тому, що чоловік після падіння Балуха залишив його напризволяще. Очевидно, що вчасна медична допомога могла допомогти уникнути важких наслідків.

"Наразі відомо, що напередодні Володимир Балух разом із друзями відзначали річницю звільнення з полону у ресторані «Козак». Близько півночі Володимир вийшов із закладу і попрямував до ресторану «Edem». Там у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою – потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник втік, не надавши постраждалому допомогу. Вранці Володимира Балуха госпіталізували у лікарню", – ідеться у прес-релізі поліції.

Нападник – мешканець Києва, 1988 року народження. "З’ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів", – уточнили правоохоронці.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Володимира Балуха побили вночі проти 8 вересня у київському Гідропарку. Напередодні ввечері пан Володимир зустрівся з колишніми в'язнями Кремля, аби відсвяткувати річницю звільнення.

Соратники припускали, що Балуха могли побити люди, котрим він зробив зауваження через російську мову. Водночас не виключили і побутових мотивів нападу.

Володимир Балух має важку черепно-мозкову травму. Пережив складну операцію. Наразі перебуває у стані медикаментозної коми.