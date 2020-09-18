Уряд вивів Тернопіль та Франківськ із «червоних» зон карантину, а Львів – із "помаранчевої".

У п’ятницю, 18 вересня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нове епідемічне зонування в Україні, яке почне діяти з 21 вересня. У кількох містах, зокрема Тернополі та Івано-Франківську, та районах трьох галицьких областей послабили карантин – їх вивели із «червоної» зони, повідомив урядовий портал.

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«Червоний» рівень буде далі діяти, зокрема, у Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівщини.

У Тернопільській області – у м. Бережани, у Заліщицькому, Збаразькому та Тернопільському районах.

«Помаранчева» карантинна зона на Івано-Франківщині буде діяти у містах Івано-Франківськ, Калуш, Коломия та у Косівському, Рогатинському, Рожнятівському, Тисменицькому районах.

У Львівській області – у Бродівському, Радехівському районах.

У Тернопільській області – у містах Тернопіль, Кременець, Чортків та у 14 районах, зокрема у Бережанському, Борщівському, Бучацькому, Гусятинському, Зборівському, Козівському, Кременецькому, Лановецькому, Монастирському, Підволочиському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Чортківському та Шумському.

Відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ та НС, решта міст та районів Галичини, зокрема й Львів, віднесені до «жовтої» зони.

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До слова, 16 вересня уряд вніс зміни до постанови №641, якою визначені критерії для епідеміологічного зонування. Зокрема, для віднесення територій до «червоних зон» введено динамічний поріг рівня захворюваності – кількість недужих за останні 14 днів у перерахунку на 100 тисяч населення має бути вп'ятеро вища, ніж у середньому в Україні.

Окрім цього, уряд дозволив у «червоних» зонах роботу шкіл, якщо на самоізоляції у навчальних закладах перебуває до половини класів, і допустив відхід від усіх пропонованих обмежень.

У «помаранчевих» зонах Кабмін удвічі збільшив допустиму місткість громадського транспорту.