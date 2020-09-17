В Україні поменшає "червоних зон": уряд послабив карантинні критерії.

Кабінет Міністрів України за обставин швидкого зростання захворюваності COVID-19 вирішив пом'якшити карантинні обмеження. Зокрема, підвищити поріг для занесення територій до "червоних зон" більш ніж удвічі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі схваленими урядом 16 вересня правками до карантинної постанови №641, влада вводить динамічний поріг рівня захворюваності для віднесення територій до "червоних зон" – кількість недужих за останні 14 днів у перерахунку на 100 тисяч населення має бути вп'ятеро вища, ніж у середньому в Україні.

У чинній постанові, затвердженій іще 12 серпня, зафіксовано наступні пороги для віднесення до "кольорових" зон. Зокрема, для "червоних" зон цей поріг становить 240 хворих на 100 тис. населення за останні 14 днів для районів та міст чисельністю понад 70 тис. мешканців і 160 – для менших районів і міст.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я станом на четвер, середній рівень захворюваності в Україні за останні 14 днів становить 99,8 осіб на 100 тис. населення. Відтак поріг для віднесення території до "червоної" підвищено майже до 500 осіб на 100 тис. населення.

Окрім цього, уряд дозволив у "червоних" зонах роботу шкіл, якщо на самоізоляції у навчальних закладах перебуває до половини класів, і допустив відхід від усіх пропонованих обмежень.

Натомість у "помаранчевих" зонах (за чинною постановою з порогом від 120 до 240 хворих на 100 тис. в районах і містах населенням понад 70 тис. і від 80 до 160 – в менших) Кабмін удвічі збільшив допустиму місткість громадського транспорту.

Водночас Кабмін залишив незмінним критерій заповнюваності ліжок для віднесення територій до "червоних" і "помаранчевих" зон (75% і 50% за минулі п'ять днів).

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду: Кабінет Міністрів вирішив пом'якшити карантинні обмеження після розмови з міськими головами у понеділок. Зокрема, Кабмін дозволив регіонам брати участь у визначенні "червоних зон".

"Насамперед пропонуємо, щоб регіони долучалися до затвердження рішення щодо встановлення найвищого рівня обмежень "червоної" зони. Наприклад, якщо Державна комісія з ТЕБ і НС має намір встановити "червоний" рівень обмежень у регіоні, то залучатиметься регіональна комісія з дорадчим правом голосу. Питання встановлення "червоного" рівня, фактично локдауну в регіоні, розглядатиметься в разі перевищення більш ніж уп'ятеро середнього в Україні рівня захворюваності COVID-19", – заявив Шмигаль на засіданні уряду.

Основні статистичні показники епідемії COVID-19 в Україні різко погіршуються вже понад вісім тижнів. Зокрема, кількість недужих за добу збільшилася у 3,8 раза (з 770 до 2947 осіб – усереднений показник за тиждень), госпіталізованих – у 2,7 раза (з 177 до 475), померлих – у 3,4 раза (із 16 до 54).

МОЗ у четвер відзвітувало про рекордну кількість пацієнтів за добу – 3584.