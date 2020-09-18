РНБО заявила про активізацію російських релігійних структур в Україні.

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про те, що напередодні місцевих виборів в Україні спостерігають активізацію окремих релігійних структур як інструментів антиукраїнської діяльності.

 

Про це в п’ятницю, 18 вересня, повідомляє пресцентр РНБО.

 

 

“Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних “конференцій”, “круглих столів”, “міжнародних форумів”, “хресних ходів”, – сказав Данілов, окреслюючи ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад 25 жовтня 2020 року.

 

Згідно з його висновком, мета таких заходів – просування ідей “русского міра”, "виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди”.

 

Зі слів секретаря РНБО, подібна багаторічна діяльність спецслужб Російської Федерації в попередні роки стала одним із основних чинників, які зробили можливими тимчасову окупацію Кримського півострова та частини території Донецької і Луганської областей.

 

“Організаторам різноманітних “мирних форумів” хотілося би нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що апарат РНБО України уважно відслідковує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації”, – наголосив Данілов.

 

Як зазначає журналіст Олексій Братущак, ідеться про ініціативу російської Церкви форум "Люди миру", котрий уже кілька місяців анонсує медведчуківське телебачення.

 

 

Братущак написав у своєму матеріалі для Hromadske: 21 вересня у Святогірській лаврі Українська православна церква Московського патріархату організовує форум "Люди миру", подаючи його як ініціативу, що допоможе досягти миру на Донбасі.

 

До організаційного комітету увійшли рок-музикант Олег Карамазов, лікар, ієрей УПЦ МП Ростислав Валіхновський, журналіст Костянтин Стогній, культуролог Юрій Молчанов. Також згадали про залучення лікаря Бориса Тодурова, боксера Олександра Усика та інших.

 

На презентації лунали заяви, що врегулювання конфлікту на Донбасі державними діячами провалилося. "Якщо політики не можуть вирішити, тоді повинні вступати громадські інституції", – заявив Стогній.

 

18.09.2020

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