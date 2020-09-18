Лукашенко посилив кордон із Україною і закликав не провокувати війну.

 

Олександр Лукашенко оголосив про закриття кордонів із Польщею та Литвою і посилення кордону з Україною.

 

Про це Лукашенко сказав у Мінську на організованому жіночому форумі, повідомляє BELTA.

 

 

"Ми змушені відвести війська з вулиць і закрити кордон із заходом – перш за все, з Литвою і Польщею. Ми змушені посилити державний кордон з нашою братською Україною. Я змушений разом із президентом Росії відбудувати загальний захист союзної держави", – сказав Лукашенко.

 

Він додав, що не хоче, аби Білорусь, Польща і Литва перетворилися на театр військових дій, "де будуть вирішуватися не наші питання". "Хочу звернутися до народів Литви, Польщі та України: зупиніть своїх божевільних політиків, не дайте розв'язатися війні", – сказав білоруський диктатор.ї

 

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