ВР поставила під загрозу "безвіз" конкурсом до Антикорупційної прокуратури.

Верховна Рада делеґувала своїх представників до складу конкурсної комісії з обрання посадовців Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, проголосувавши за постанову №4104 "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі". У такий спосіб, очолюваний партією "Слуга народу" парламент пішов наперекір застереженням Європейської Унії щодо незалежності антикорупційних органів.

За постанову проголосувало 239 народних депутатів: "Слуга народу" – 172 голоси із 247 членів фракції, "Опозиційна платформа – За життя" – 30 із 44, "За майбутнє" – 18 із 24, "Довіра" – 11 із 20, позафракційні – 8 із 18. Жоден депутат не підтримав цю постанову із фракцій "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос".

Це вже третя спроба парламенту визначити представників до складу комісії з проведення конкурсу: раніше депутати двічі провалили постанову.

Раніше у Європейському парламенті попередили Україну про фінансові ризики, які можуть виникнути через проблеми з відбором керівника САП, а також про ризики для безвізового режиму з ЄС.

Віцепрезидент комітету Європарламенту з асоціації між Україною та ЄС Віола фон Крамен написала на своїй сторінці у twitter: "Поки міжнародна спільнота зайнята Білоруссю, український уряд поспіхом просуває для відбору голови САП кандидатів, яким бракує досвіду та доброчесності. Уряд ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальший транш на €1,5 млрд", – заявила вона.

Раніше посли країн "Великої сімки" закликали Україну зберігати незалежність антикорупційних органів.

Світовий банк письмово звернувся до Верховної Ради з закликом проявити виваженість при проведенні конкурсу.

Центр протидії корупції у своїй заяві зазначає: народні депутати "Слуги народу" злегковажили домовленостями зі західними політичними партнерами та кредиторами, при цьому отримали підтримку "очевидно проросійських та проолігархічних ОПЗЖ та “За майбутнє”.

“Те що фракція Зеленського попри численні застереження міжнародних партнерів делегувала тих же осіб, що не відповідають закону, втретє, свідчить, що такий сценарій був реалізований з подачі Офісу Президента. Отже, Зеленський свідомо штовхає країну на співпрацю з проросійськми силами та розірвання стосунків із Заходом. Сьогоднішнє рішення парламенту сворило в Раді нову проросійську коаліцію”, – прокоментував голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

Згідно зі законом "Про прокуратуру", призначення на адміністративні посади в САП здійснюється за результатами конкурсу, який організовує і проводить комісія. Чотирьох членів комісії визначає Рада прокурорів, а сімох – парламент.