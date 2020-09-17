На Львівщині з візитом перебуває президент Зеленський.

 

Сьогодні, 17 вересня, на Львівщині з візитом перебуває Президент України Володимир Зеленський. Візит розпочався відвідинами Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на Яворівщині, де стартували наймасштабніші міжнародні військові навчання на території України – «Rapid Trident 2020», а завершаться участю у представленні команди партії «Слуга народу» на місцевих виборах у Митрополитчих садах Собору святого Юра та телеефіром.

 

Фото https://president.gov.ua

 

На відкритті навчань «Rapid Trident – 2020» Президент Володимир Зеленський наголосив, що досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх територій є й буде його пріоритетом. Так само, за його словами, пріоритетом є сучасна, оснащена та боєздатна українська армія, яка зможе бути гарантом подальшої безпеки громадян і держави, повідомив Офіс президента.

 

Водночас, за словами Володимира Зеленського, під час зустрічей з міжнародними лідерами він завжди наголошує, що війна на Донбасі – це загроза не тільки для України, а й для безпеки та стабільності всіх країн Європи та світу.

 

«Наші партнери абсолютно солідарні зі мною у цьому питанні. Саме тому ми об’єдналися для подолання нинішніх викликів та пошуку механізмів адекватної реакції на них», – зауважив він.

 

Одним із таких механізмів Президент назвав інтеграцію України в НАТО й нагадав, що на початку тижня він затвердив Стратегію національної безпеки України, згідно з якою членство в НАТО є стратегічним курсом держави.

 

Фото https://president.gov.ua

 

Опісля Президент відвідав кілька об’єктів, які реалізують на Львівщині у межах програми «Велике будівництво»: зокрема оглянув реконструкцію дитсадка у Зимній Воді, повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

 

Фото https://president.gov.ua

 

Також у графіку – зустрічі з представниками ІТ-бізнесу, журналістами, ректорами вишів та ветеранами АТО/ООС.

 

Фото www.facebook.com/kozytskyi.komanda

 

Опісля Президент візьме участь у представленні Стратегії розвитку Львівської області до 2027 року та представленні команди партії «Слуга народу» на місцевих виборах у регіоні, яке відбудеться у Митрополитчих садах Собору святого Юра. Напередодні про це повідомила команда Максима Козицького, який обіймає посаду голови Львівської облдержадміністрації.

 

Крім того, як написала на своїй facebook-сторінці народна депутатка України Софія Федина, запланована участь Володимира Зеленського у програмі «Великий Львів» на телеканалі «НТА».

 

Фото www.facebook.com/andriy.sadovyi

 

Тим часом на фасаді львівської Ратуші сьогодні вивісили банер із написом «Досить компромісів з ворогом!».

 

Як написав на своїй facebook-сторінці міський голова Львова Андрій Садовий, повне виконання Мінська – це капітуляція. «Так – це мир, але це "русский мир". Кожна наступна поступка – ворожі інспекції наших фронтових позицій, вода в Крим, засудження на догоду Кремлю українських патріотів – це наближення цього фейкового "миру"», – заявив Садовий.

 

17.09.2020

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