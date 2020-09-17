Генпрокурорка підписала підозру "слузі"-хабарнику. Зеленський схвалює.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату Олександру Юрченку (фракція "Слуги народу"), запідозреного Національним антикорупційним бюро України у хабарництві.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook. Нагадаємо, на тижні НАБУ публічно повідомило, що Офіс генпрокурора саботує підозру Юрченку. Сама ж Венендіктова під час виступу у Верховній Раді заявляла, що матеріали від Антикорупційного бюро не є переконливими.

"Ми разом із прокурорами САП у цій справі провели кілька годин над вивченням матеріалів (наголошую – матеріалів, а не довідок або чернеток, складених від мого імені) цього кримінального провадження, в результаті чого я прийняла рішення і, відповідно – одночасно відповідальність, – підписати народному депутату підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою", – повідомила Венедіктова.

Генпрокурорка запевняє, що вона не піддалася на спроби втягнути себе у скандал. А натомість пильно вивчала справу.

"Я хочу зробити важливий акцент: генеральний прокурор не працює секретарем ані детективів НАБУ, ані прокурорів САП. Це не тільки моє право вивчати матеріали справи (а не довідки чи окремі частини НСРД), це і мій обов‘язок, встановлений законом, і я маю чіткий намір це робити завжди. Дехто намагається змістити фокус – не вийде. В мене нульова толерантність до інформаційних атак і спроб маніпулювати результатами моїх рішень", – заявила генпрокурор.

"Я поза політикою. У правопорушення немає політичних особливостей або імунітетів. Немає – і крапка", – додала вона.

Зазначимо, що Генпрокурор не називає прізвище нардепа. Хоча очевидно, що йдеться про Олександра Юрченка.

Офіс Президента України у своєму коментарі зазначає: Юрченко мав би скласти повноваження народного депутата.

"Констатуємо, що з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада – не місце для "плюшок", – заявили в ОП.

Банкова найбільше обурена манерами Юрченка. Згідно з баченням ОП, саме з манер і виростає хабарник.

"Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного. Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може. Цілком логічно, що з такою зухвалістю він став "героєм" того відео, яке оприлюднило НАБУ й подивилася вся країна. Від зухвалості до хабарництва – завжди один крок", – прокоментували в ОП.

Банкова зазначає, що остаточну крапку в цій справі поставить лише суд, але "політично й морально усі вже все побачили".

Президент України Володимир Зеленський у своїй facebook-нотатці у четвер заявив про підтримку покарання хабарників. "Кожен посадовець, міністр і депутат має великими літерами десь на собі закарбувати просту істину: якщо вкрав – сядеш, якщо брав хабар – сядеш. Винятків із цього правила не може бути – для будь-якої особи в нашій державі", – зазначив Зеленський.

Керівник держави висловив вимогу розпочати "посадки".

"Не раз на місяць демонструвати нам гучну справу, а системно, день у день, максимально напружуючи свої можливості, показувати результат. Конкретний. Це ж не робота задля реклами чи піару. Не просто відео, скандал, а потім – тиша. Це про вироки – про ті самі "посадки", про які в нас запитують люди в кожному місті. А тому – більше правоохоронної конкретики. Більше показових "посадок". Просто сьогодні. Бо час на справедливість дуже швидко спливає", – зазначив Президент.

Нагадаємо, 10 вересня НАБУ повідомило про підозру помічнику народного депутата Олександра Юрченка Івану Фіщенку за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 ККУ (пособництво, прийняття пропозиції, обіцянки або отримання посадовцем неправомірної вигоди).

НАБУ влаштувало спецоперацію "під прикриттям". Народний депутат "Ю" вимагав в аґента "Д" винагороду за лобіювання законопроєкту у сфері переробки твердих побутових відходів.

У середині серпня НАБУ задокументувало передачу першої частини неправомірної вигоди посередникові. Наприкінці літа планувалося передати другий транш – але операція зірвалася "за обставин, які наразі з'ясовує слідство".

Антикорупційне бюро виступило з публічною заявою, в котрій повідомило про те, що прокуратура не погоджує тексту підозри.

15 вересня Венедіктова заявила, що факт використання службового становища для отримання неправомірної вигоди не підтверджується матеріалами справи.

У вівторок Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заарештував помічника нардепа з альтернативою застави в 1 млн грн.