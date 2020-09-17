Трамп готував ліквідацію Асада.

Але проти цього витупив колишній міністр оборони Меттіс.

 

 

Під час інтерв’ю для телеканалу Fox News президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зізнався, що 2018 року дав наказ своїм спецслужбам ліквідувати президента Сирії Башара Асада за його хімічні атаки на мирних мешканців. Утім плану не вдалося реалізувати, оскільки проти такої операції рішуче виступив тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс.

 

Модератор програми Fox & Friends поставив Трампові таке запитання: «Чи правда, що ви вдалися до рішучих дій, щоб знищити Аль-Багдаді (Абу Бакр аль-Багдаді, халіф самопроголошеної Ісламської держави – Z), знищити Сулеймані (Касем Сулеймані, командувач спецпідрозділом  Корпусу вартових Ісламської революції – Z),? Чи правда, що після того, як Асад вчинив нову газову атаку і знову отруїв дітей газом, саме ви хотіли прибрати Асада, ... і що саме генерал Меттіс відрадив вас від цього? І чи правда, що тепер ви шкодуєте, що не знищили його як масового вбивцю?»

 

Дональд Трамп відповів: «Я б вважав за краще його (Башара Асада – Z) ліквідувати. У мене все було готово. Меттіс не хотів цього робити. Меттіс був дуже переоціненим генералом, і я звільнив його. Він працював на Обаму, і Обама теж його звільнив. І я подумав, що це, можливо, просто випадковість, і, можливо, у них були різні погляди. І він дуже хотів отримати цю посаду, і я взяв його на цю посаду, але він мені не сподобався, і я його звільнив. Мені здається, це був вкрай невдалий вибір, він був абсолютно нікчемним генералом, він був поганим лідером. І він не робив того, що треба було робити з ІДІЛ».

 

Модератор: «Так ви шкодуєте зараз, що не ліквідувли Асада, і чи не тому ви цього не зробили, що Росія є його союзником? Тепер ви шкодуєте, що не зробили цього? ».

 

Дональд Трамп: «Я про це не шкодую. Я в будь-якому випадку з цим якось впорався і прийняв як належне. Знаєте, я, звичайно ж, не вважав його хорошою людиною, але у мене була можливість вбити його, якщо б я захотів, а Меттіс був проти цього. Меттіс був проти всього цього. Він займався армією, був курсі всього, але він не знав, як перемогти. Він і займався б всіма військовими справами, але він поняття не мав, як перемогти. З тих пір ми домоглися величезних успіхів. Тільки подивіться, що ми зробили з терористами, до речі, і з багатьма іншими терористами».

17.09.2020

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