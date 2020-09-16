У Франківську відновили роботу дитячих садків, незважаючи на урядову заборону.

 

Депутати Івано-Франківської міської ради, посилаючись на численні звернення містян, ухвалили рішення поетапно відновити роботу дитячих садків, а також очне навчання у школах та закладах позашкільної освіти. Текст рішення опублікувала пресслужба міськради.

 

Фото пресслужби Івано-Франківської міськради

 

Відповідно до нього, 37 дитсадків отримали змогу відновити роботу з 15 вересня. Навчання у молодших класах 38 шкіл відновлять у понеділок, 21 вересня. Учні середніх і старших класів, а також позашкільних навчальних закладів повернуться до очного навчання з 28 вересня.

 

Зазначимо, що до цього часу місто можуть виключити з «червоної» карантинної зони, адже урядова комісія проводить перегляд карантинного зонування щочетверга.

 

Фото https://socportal.info

 

У рішенні наголошено, що працівники навчальних закладів мають неухильно дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог для протидії поширенню сovid-19. Відповідальність за здоров'я учнів і вихованців міські депутати поклали на їхніх батьків або осіб, що їх заміняють.

 

Крім цього, Івано-Франківська міська рада рекомендувала органам Національної поліції утриматися від дій щодо притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які діятимуть відповідно до цього рішення.

 

Нагадаємо, 31 серпня урядова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій віднесла Івано-Франківськ до «червоної» карантинної зони, а 11 вересня продовжила дію цієї постанови ще на два тижні.

 

Івано-Франківська міська рада подала до Окружного адміністративного суду Києва позов, в якому просить визнати нечинною постанову Кабінету Міністрів у частині встановлення в Україні зон епідеміологічної небезпеки поширення сovid-19.

 

16.09.2020

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