Зеленський визнав: важливо "не лише завершити війну".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не бачить інакшого способу завершити війну, окрім переговорів із Росією. При тім керівник держави вже нарешті визнав: важливо не "просто припинити стріляти", а досягнути мети.

Про це Зеленський сказав на спільній із федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом прес-конференції під час свого візиту до Відня, інформує УНІАН.

"Без цього діалогу, без цієї розмови, без цих засідань неможливо провести зустріч лідерів ["Нормандської четвірки"], а, значить, неможливий будь-який шлях до припинення війни на сході України", – заявив він.

Президент додав, що питання припинення війни є пріоритетним для влади.

"Для нас важливо, щоб не просто закінчилась війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій", – сказав Зеленський.

Керівник держави вирішив присоромити Росію, котра зіпсувала "стосунки" із Україною.

"Я завжди намагаюсь говорити відверто... У вашому питанні (Зеленський звертався до журналіста, – Z) пролунало таке слово – «стосунки». На жаль, ми втратили це слово і втратили значення цього слова між нашими країнами після того, як Росія анексувала незаконно Крим і почалася війна на сході країни", – заявив він.

Зеленський пам'ятає, що раніше українці і росіяни називали один одного "братами і сестрами", і між країнами були "прекрасні стосунки" – а "сьогодні 14 тисяч загиблих" та "немає двох територій нашої незалежної країни".

"Тому я поки що не знайшов ті слова, що саме «між нами»", – додав Президент.

Володимир Зеленський таки відданий процесові переговорів. "Ми почали говорити, що призвело в тому чи іншому випадку до режиму тиші. Який є складнішим, ніж ми думали, – але він є. І ми змогли все-таки повернути додому 140 полонених. Мені здається, що це і є початок діалогу. А з приводу «стосунків» – нам, мені здається, ще дуже і дуже рано говорити", – пояснив політик.

Володимир Зеленський наразі не має відповіді для питання, чому становище на Донбасі знову загострилося.

"Не знаю... Можливо, через те, що повинна була бути зустріч радників. Можливо, через це було загострення. Так відбувається дуже часто, коли планується зустріч у "мінському форматі" чи зустріч радників, зазвичай ми бачимо якесь напруження і, на жаль, це напруження закінчується провокацією і, на жаль, ця провокація закінчується загибеллю українців", – поскаржився він.

Президент зазначив: на зустрічі політичних радників лідерів країн "нормандського формату" досягнули домовленості про продовження режиму тиші на Донбасі. "Ми не віримо, що не буде провокацій, але ми робимо все, щоб не було загиблих", – заявив Зеленський.