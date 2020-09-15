Головний медик Тернопільщини подав до демісії.

 

Володимир Богайчук, який очолював управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації з вересня 2015 року, подав заяву на звільнення. Обов’язки керівника управління з понеділка, 14 вересня, виконує заступниця Тетяна Скарлаш, повідомили у пресслужбі ТОДА.

 

Фото www.facebook.com/Володимир-Богайчук

 

Володимир Богайчук повідомив про своє рішення залишити посаду у відеозверненні, викладеному на його facebook-сторінці.

 

«Я хотів би повідомити про те, що я подав у відставку з посади начальника управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Таке рішення я прийняв ще раніше, але в зв'язку з тим, що почалася пандемія коронавірусу, я змушений був його відкласти. Спасибі всім, хто зі мною працював», - сказав він.

 

Чимало медиків та керівників місцевих закладів охрони здоров’я висловили у коментарях подяку за роботу під час карантину. До слова, раніше Володимир Богайчук отримав від митрополита Київського і всієї України Епіфанія відзнаку святого великомученика Пантелеймона за жертовну працю в умовах епідемії.

 

Фото www.facebook.com/Володимир-Богайчук

 

Як відомо, через значне збільшення хворих на коронавірусну інфекцію, Тернопіль з 14 вересня перебуває у «червоній» карантинній зоні.

 

Варто зазначити, що минулого тижня у Тернополі працювала моніторингова група з Києва, яка досліджувала практику лікування хворих на covid-19. Зауважень до роботи лікувальних закладів та медичного персоналу з цього приводу не було, повідомила пресслужба міської ради.

 

Володимир Богайчук також є депутатом Тернопільської обласної ради від «Європейської Солідарності». Чи братиме він участь у місцевих виборах наразі в Тернопільському осередку партії однозначно не коментують, пояснюючи це тим, що відповідні конференції, де затверджуватимуть кандидатів відбуватимуться упродовж наступних трьох днів.

 

Володимир Богайчук у коментарі «Z» зазначив, що якщо буде відповідне рішення конференції щодо висунення його в якості кандидата, то він погодиться та братиме участь у виборах.

 

15.09.2020

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