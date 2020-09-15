Офіс генпрокурора відбілює депутата "Слуги народу", запідозреного в хабарі.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило матеріали свого розслідування про народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка, котрі свідчать про хабарництво представника Зе-команди. Серед оприлюдненої інформації – відеозаписи, на котрих ідеться про любов депутата до "плюшок" (грошей), зафільмовані секретним аґентом НАБУ.

Про це йдеться в заяві Антикорупційного бюро, оприлюдненій після відмови генеральної прокурорки Ірини Венедіктової підписати підозру Юрченку.

"НАБУ і САП скерували до Генерального прокурора проєкт повідомлення про підозру чинному народному обранцю. Однак станом на 15 вересня листи залишилися без відповіді, що унеможливлює притягнення до відповідальності усіх учасників злочину", – повідомили в бюро.

Згідно з прес-релізом НАБУ, влітку бюро отримало оперативну інформацію про існування "організованої групи", учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання повноважень народних депутатів.

У межах операції "детектив під прикриттям" у ролі представника промислової компанії познайомився з одним із учасників угрупування та повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для переробки твердих побутових відходів, розповіли в НАБУ.

"З цією метою учасник злочину знайомить детектива з народним депутатом України, який у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тисяч доларів для підкупу народних депутатів-членів комітету", – повідомило НАБУ.

У відомстві стверджують, що в середині серпня "детектив під прикриттям" передав першу частину неправомірної вигоди посереднику.

У межах розслідування зібрано докази для повідомлення про підозру народному депутату України у вчиненні злочинів, передбачених статтями 368 та 369 Кримінального кодексу України ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» та «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі").

У НАБУ заявили, що 10 вересня детективи прибули до Офісу генерального прокурора з метою внесення відомостей до ЄРДР щодо можливого вчинення народним депутатом України кримінального правопорушення. Також детективи надали проєкт повідомлення депутату про підозру. Після шести годин вивчення матеріалів керівник департаменту заявив, що не вбачає достатніх підстав для доповіді генеральному прокурору про необхідність внесення відомостей щодо можливого вчинення кримінального правопорушення народним депутатом.

Згодом була ще й нарада за участі Венедіктової, а також першого заступника директора НАБУ та керівника департаменту ОГП – і даремно.

НАБУ оприлюднило фрагменти розмов, у котрих буцімто брали участь помічник народного депутата Івана, сам нардеп і "детектив під прикриттям". Помічник інформує, що всіх, кого залучать до справи, слід віддячити "плюшками".

Також нардеп вимагав 3% акцій заводу, який буцімто планували побудувати іноземні інвестори в Україні.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила під час виступу у Верховній Раді, що дійсно відхилила підготовану НАБУ підозру. Венедіктова вважає доказову базу непереконливою.

"Я повинна мати об’єктивні відомості, які підлягають доведенню, а саме час, місце, спосіб обговорення депутатом та його помічником дій щодо одержання неправомірної вигоди, час, місце, спосіб надання депутатом вказівки своєму помічнику на вчинення будь-яких дій, спрямованих на виконання домовленостей з заявником. Єдиними фактичними обставинами, відомими мені на сьогодні, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених заявником пропозицій про зміни в закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристами", – цитує "Радіо Свобода".

Венедіктова вважає, що зібраних фактів недостатньо для оголошення підозри.

"Чи можна ставити питання про обвинувачення нардепа за встановлені вищевказані факти на сьогоднішньому етапі слідства? На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди повідомити будь-кому про вчинення такого службового злочину неможливо", – відзначила Венедіктова.

Зібрані матеріали вона охарактеризувала: "Лист і чернетка".

13 вересня колишній колега Юрченка по фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував у соцмережі допис, у котрому повідомив: два дні тому НАБУ нібито затримало помічника депутата Юрченка за хабарництво.

Згодом з'явилася інформація, що Юрченко вийде із фракції, аби не копрометувати ясну команду Президента.