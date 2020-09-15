"Книгарня Є" вирішила торгувати російським.

Книжкова мережа "Книгарня Є" публічно повідомила про те, що припиняє спиратися в торгівлі на україномовні видання й надалі розширюватиме асортимент російських книг.

У заяві "Книгарні Є" зазначено, що до такого кроку спонукала криза на книжковому ринку.

"Коли у 2007 році ми відкрили перший магазин Книгарні «Є», ідея торгувати україномовними книгами багатьом видавалася абсурдом. Всупереч економічній логіці ми послідовно робили акцент на продажу книг українських видавництв, тримаючи частку книг українською мовою на наших полицях 90% і більше. В штучно монополізованому російськими структурами книжковому середовищі ми створили надійний ринок збуту для україномовного продукту, відкривши можливості для українських видавців. Надавши нарешті читачеві доступ до книг українською, ми на практиці довели, що незалежно від мови побутового спілкування абсолютна більшість громадян готова обирати україномовний продукт. Продовжуючи відкривати нові книгарні, ми сприяли появі нових читачів, розширюючи кволий ринок української книги до комерційних масштабів. Настав час підвести риску під важливим періодом діяльності мережі", – ідеться у заяві.

Книжкова мережа зазначає, що турбота про формування повноцінного та успішного українського книжкового ринку – "це функція держави і завдання усього суспільства, а не окремої мережі книгарень". Відтак пропонує відверто оцінювати ситуацію, "що склалася станом на 2020 рік".

"Якщо не враховувати мережу книгарень Є, 50-70% в обороті великих книготорговельних структур складає російська книга (як імпортована так і видана в Україні). Головною причиною просування ритейлом російської книги є привабливі умови (більша маржа). Можливість створювати привабливі умови визначається у першу чергу перевагами у собівартості російського продукту у порівнянні з українським (менша вартість авторських прав та перекладу на один примірник). Російський книжковий бізнес завжди може розраховувати на підтримку власної держави у просуванні свого продукту в Україні", – виправдовуються в "Книгарні Є".

Мережа констатує, що "в цих умовах сегмент україномовної книги поступово стискатиметься, українські видавці будуть менше видавати, а читачі будуть купувати ще більше російською – всупереч власному бажанню".

"Чи подобається нам цей стан речей? Ні. Чи в силах ми, як книготоргівельна мережа, його змінити? Ні. Чи можемо ми ігнорувати цю реальність? Ні. Виправити таке становище може лише дієва державна політика, а Книгарня «Є» змушена враховувати викладені обставини у плануванні своєї подальшої роботи", – резюмували в мережі.

Раніше "Книгарня Є" публічно виступала проти продажу в Україні книжок російських видавництв. Наприкінці 2019 року мережа гостро розкритикувала книжковий супермаркет Yakaboo через рішення стати офіційним дистриб’ютором російського видавництва "Альпіра Паблішинг". Тоді "Є" закликала не співпрацювати "з каналами просування книжкового «русского мира» в Україні".

Першим зауважив метаморфозу перекладач Євген Лір. Він намагався купити на сайті мережі книги Лавкрафта й виявив, що російська література пропонується в "Книгарні Є" вже активніше, ніж українська. "В мене палає небо і земля горить... Вся перша сторінка – книжки російською мовою російського видавництва "Азбука". Українське видання від «Видавництва Жупанського» – у дупі світу, на другій сторінці поруч з «немає в наявності»", – обурився він.

Рішення "Книгарні Є" спричинило хвилю обурення серед людей, котрі підтримують українську книжку. Частина клієнтів оголосила бойкот.