Expert Petroleum отримав 13 газових родовищ Львівщини.

Міжнародна компанія Expert Petroleum Solutions SRL 1 жовтня розпочне роботу з нарощення видобутку на 13-ти виснажених газових родовищах на Львівщині. Ці родовища передає йому у тимчасове управління НАК «Нафтогаз України» з умовою інвестування щонайменше 1 млрд грн і нарощення видобутку на 300 млн м3 впродовж пяти років, повідомила пресслужба АТ «Укргазвидобування».

Фото пресслужби «Укргазвидобування»

«Укргазвидобування» 11 вересня 2020 року підписало фінальний пакет документів з Expert Petroleum щодо співпраці на умовах підвищення видобутку (PEC – Production Enhancement Contract). Це дає можливість міжнародній компанії розпочати операційну діяльність на родовищах «Нафтогазу» уже з 1 жовтня 2020 року.

З початку співпраці у квітні 2020 року представники Expert Petroleum провели виробничі й екологічні аудити промислових потужностей, узгодили план робіт та сформували штат співробітників для нового оператора родовищ – ТОВ «Експерт Петролеум Україна». В основі штату – співробітники стрийського підрозділу, які перейшли із «Укргазвидобування».

Фото пресслужби «Укргазвидобування»

«Це принципово новий вид партнерства. Згідно з умовами PEC, весь видобутий газ залишається на балансі "Нафтогазу", а активи компанії передаються партнеру виключно у тимчасове управління на час дії контракту. Виробничі плани на переданих родовищах затверджуються управлінським комітетом, який на 100% складається з представників "Нафтогазу". Таким чином, інтереси нашої компанії максимально захищені», – прокоментував директор дивізіону «Нафтогаз розвідка та видобування» Олександр Романюк.

Він додав, що партнерство на умовах РЕС довело свою ефективність у світі, а в Україні це перший досвід.

«Команда фахівців Expert Petroleum, що приїхали до Львова під час цього складного періоду обмеження поїздок і Covid-19, та місцеві співробітники нещодавно відкритого Львівського офісу підготували детальну робочу програму, щоби не тільки збільшити видобуток, але також зменшити викиди та модернізувати виробничі операції, щоби зробити родовища більш ефективними на тривалий час. Ми впевнені, що концепція PEC принесе користь "Укргазвидобуванню" і закладе довгострокові робочі відносини між нашими двома компаніями», – зазначив співзасновник та операційний директор Expert Petroleum Solutions SRL Мішель Лобутан.

Зазначимо, у квітні 2020 року румунська компанія Expert Petroleum Solutions SRL виграла відкритий конкурс «Нафтогазу» на укладення РЕС-контрактів щодо збільшення видобутку з групи родовищ у західному регіоні країни. Участь у конкурсі також брав консорціум китайських компаній на чолі з Beiken.

Контракт між Expert Petroleum та «Укргазвидобуванням» укладено на 15 років з можливістю подовження ще на 10 років. Для реалізації угоди було створено нового оператора з видобутку газу – ТОВ «Експерт Петролеум Україна». Його директоркою стала Вікторія Сергеєва. НАК «Нафтогаз» затверджуватиме плани розробки, щорічну програму робіт та бюджет, запропоновані компанією-оператором на цих родовищах. Оператор отримуватиме фіксовану плату за підтримку базового видобутку (на рівні поточних операційних витрат «Укргазвидобування» із урахуванням інфляційної складової) та за досягнення збільшеного видобутку. Повна власність на видобуту продукцію, геологічні ліцензії та наявні активи залишатиметься за «Укргазвидобуванням».