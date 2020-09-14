Біля Трускавця археологи досліджують поселення, якому понад 7000 років.

Фахівці «Рятівної археологічної служби» досліджують поблизу с. Модричі в околицях міста Трускавця на Львівщині поселення лінійно-стрічкової кераміки, якому понад сім тисяч років. Роботи тривають на ділянці, котру відвели для будівництва об’їзної дороги, повідомили у РАС.

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У виявленому поселенні з початку вересня розкрили вже кілька об’єктів. Найбільший – «довгий дім» прямокутної форми, розміром 23Х8 м, у якому могло мешкати до 50 людей. Такі будинки зі стовповою конструкцією і плетеними стінами, по центру яких є ями або господарські об’єкти, притаманні власне для культури лінійно-стрічкової кераміки, – повідомив керівник досліджень Олександр Сілаєв.

Фото http://ras.gov.ua

Основні знахідки на поселенні – з кременю. Серед артефактів – серпи, тесло, заготовки ножів, фрагменти горщиків.

Фото http://ras.gov.ua

Також археологи виявили обсидіановий відщеп – вулканічне скло, яке зустрічається на південь від Карпат і могло потрапити сюди з території сучасних Угорщини або Словаччини. З огляду на це, дослідники припускають, що поселенці або мали широкі контакти із поселеннями на згадуваних територіях, або переселялися з краю в край у пошуках родючих ґрунтів, коли виснажували освоєну територію.

Фото http://ras.gov.ua

За інформацією науковців, представники культури лінійно-стрічкової кераміки епохи енеоліту – одні з найдавніших, хто на території України почав займатися землеробством та скотарством, ще за 1,5 тис. років до трипільців.

Фото http://ras.gov.ua

Археологи працюватимуть на досліджуваній ділянці впродовж тижня. Далі розпочнуть роботи дорожники, які вже працюють на інших ділянках майбутньої об’їзної Трускавця. За інформацією Служби автомобільних доріг у Львівській області, цього року будівельники лише знімуть верхній шар землі та укріплять ґрунтову основу. Кільцеву дорогу протяжністю 3,8 км з двома кільцевими однорівневими розв’язками мають збудувати до кінця 2021 року.