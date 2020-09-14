Біля Трускавця археологи досліджують поселення, якому понад 7000 років.

 

Фахівці «Рятівної археологічної служби» досліджують поблизу с. Модричі в околицях міста Трускавця на Львівщині поселення лінійно-стрічкової кераміки, якому понад сім тисяч років. Роботи тривають на ділянці, котру відвели для будівництва об’їзної дороги, повідомили у РАС.

 

Фото www.facebook.com/ras.1991.ua

 

У виявленому поселенні з початку вересня розкрили вже кілька об’єктів. Найбільший – «довгий дім» прямокутної форми, розміром 23Х8 м, у якому могло мешкати до 50 людей. Такі будинки зі стовповою конструкцією і плетеними стінами, по центру яких є ями або господарські об’єкти, притаманні власне для культури лінійно-стрічкової кераміки, – повідомив керівник досліджень Олександр Сілаєв.

 

Фото http://ras.gov.ua

 

Основні знахідки на поселенні – з кременю. Серед артефактів – серпи, тесло, заготовки ножів, фрагменти горщиків.

 

 

Фото http://ras.gov.ua

 

Також археологи виявили обсидіановий відщеп – вулканічне скло, яке зустрічається на південь від Карпат і могло потрапити сюди з території сучасних Угорщини або Словаччини. З огляду на це, дослідники припускають, що поселенці або мали широкі контакти із поселеннями на згадуваних територіях, або переселялися з краю в край у пошуках родючих ґрунтів, коли виснажували освоєну територію.

 

Фото http://ras.gov.ua

 

За інформацією науковців, представники культури лінійно-стрічкової кераміки епохи енеоліту – одні з найдавніших, хто на території України почав займатися землеробством та скотарством, ще за 1,5 тис. років до трипільців.

 

Фото http://ras.gov.ua

 

Археологи працюватимуть на досліджуваній ділянці впродовж тижня. Далі розпочнуть роботи дорожники, які вже працюють на інших ділянках майбутньої об’їзної Трускавця. За інформацією Служби автомобільних доріг у Львівській області, цього року будівельники лише знімуть верхній шар землі та укріплять ґрунтову основу. Кільцеву дорогу протяжністю 3,8 км з двома кільцевими однорівневими розв’язками мають збудувати до кінця 2021 року.

 

14.09.2020

До теми

Внутрішній годинник жінок і чоловіків «тікає» по-різному
Хронотип і розлади ритмів дня-ночі відрізняються залежно від статі.
13.09.20 | | Наука
Наукова фальсифікація – міф?
Мано Сінгем
У науці існує майже догматична віра, що теорія є науковою лише тоді, коли її можна фальсифікувати результатами експериментів або спостережень. Але чи це справді так?
12.09.20 | | Наука
Центуріон
Василь МАХНО
...бо смерть твоя завжди ходить                          краєм іншої смерті
12.09.20 | | Дискурси
Сербія-Росія: брак дипломатичного інстинкту
Максим МУЛЯР
Між Росією й Сербією спалахнув дипломатичний скандал. Його спровокував образливий пост екстраординарної речниці МЗС Росії Марії Захарової. Якими можуть бути наслідки?
11.09.20 | | У світі
«Міст з паперу» 2020
Цьогоріч шоста німецько-українська зустріч письменників «Міст з паперу» відбуватиметься у формі телемосту «Paperbridge Circle 2020» між Івано-Франківськом і Берліном. Два півкола — одне у Франківську, а інше у Берліні, по шестеро авторів і авторок у кожному – зустрінуться у віртуальному просторі.
10.09.20 | | Штука
Хули нє будєт
Тарас Прохасько
Він жив собі життям художника. Таким життям такого художника, про яких через століття після їхнього життя знімають кіна...
10.09.20 | | Дискурси
Вартові радянського міфу
Олександр Космач
Публікація The Guardian зі старими марками української діяспори спричинила ґвалт серед російських пропаґандистів. Невеличкі артефакти про УПА, Голодомор та аварію на ЧАЕС розлютили лобі РФ, що домоглося знищення статті й цькування автора
10.09.20 | | Україна
Щедро ділитися － довше жити
Перерозподіл доходів і багатства впливає на рівень смертності у спільноті.
10.09.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.