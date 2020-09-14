Зафіксовано рекордний приріст заражень коронавірусом.

Багато країн повертаються до суворих карантинних заходів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в неділю, 13 вересня, зафіксувала найбільший з початку пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 приріст нових заражень. За минулу добу збудник захворювання COVID-19 був виявлений у 307 930 мешканців планети. Такі дані репрезентовані на офіційному сайті ВООЗ. Це приблизно на тисячу випадків більше, ніж в попередньому найвищому показнику, встановленому тижнем раніше.

Відтак вірус SARS-CoV-2 з початку пандемії виявлено у 29 188 603 осіб, повідомляється на сайті ВООЗ. На ранок понеділка 14 вересня зафіксовано вже 928 325 летальних випадків від COVID-19.

Найбільше інфікованих осіб виявлено в Сполучених Штатах – 6 708 458. Далі йдуть Індія (4 846 427), Бразилія (4 330 455) і Росія (1 062 811), випливає з даних міжнародної групи волонтерів Worldometer.

З огляду на погіршення епідеміологічної ситуації в світі, багато держав знову посилюють заходи боротьби з поширенням захворювання. Зокрема, влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року. А в Ізраїлі уряд затвердив уведення повторного локдауну – на три тижні – з 18 вересня. Багато країн закрили свої кордони для в’їзду іноземців.