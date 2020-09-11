Турчинов і Луценко оприлюднили нові документи про операцію з "вагнерівцями".

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов підтвердили достовірність інформації про підготовку спецоперації українськими спецслужбами з затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Вони заявили, що операцію, котра готувалася два роки, зірвали саме на нараді в Офісі Президента.

Про це повідомляє видання NV.ua.

"Йдеться про роботу 2019 і 2020 років. Останні документи – буквально десять, п’ять і навіть один день до зливу операції. Всі документи – 17, 20, 23, 24 числом", – заявив Луценко на брифінгу.

Він зачитав документи, які підтверджують достовірність спецоперації, і показав копії квитків на 24 липня з Москви до Мінська для 26 бойовиків, а також квитки з Мінська до Стамбула на 25 липня.

"Коли виліт до Стамбула перенесли на 30-е, як кажуть, за результатами наради в Адміністрації Президента, 29 липня, в ніч на початок можливої операції, слідчий СБУ і прокурори ГПУ підготували на всіх 26 підозри, вони підписані. Готовий документ про підозру мали вручити терористам, живим або неживим, в момент їхнього перебування на українській території. Термін вручення підозри – не більше доби. Тому 29-го вночі її написано, а 30-го вона мала бути в руках живих або неживих терористів. На підставі документів, отриманих в рамках оперативно-розшукових заходів ГУР і СБУ, вони звинувачуються в терористичних, військових злочинах – приблизно 15 статей", – розповів Луценко.

Юрій Луценко підкреслив, що для всіх "вагнерівців" були різні тексти підозри, що свідчить про "високу кваліфікацію і слідчих СБУ, і прокурорів ГПУ". З його слів, влада "цинічно бреше" про відсутність спецоперації.

Колишній генпрокурор додав, що до нього і Олександра Турчинова звернулися "практично всі офіцери, що брали участь в операції", і заявили, що готові свідчити на тимчасовій слідчій комісії, яку мають створити у Верховній Раді.

"Керівництво держави починає приховувати цю інформацію, ба більше – змушує керівників українських спецслужб обманювати суспільство. Найнебезпечнішим є те, що для того, щоб приховати зло, робляться спроби знищити цю інформацію, знищити документи, знищити матеріали", – додав Турчинов.

Екссекретар РНБО підкреслив, що ці матеріали слід захистити, тому що вони доводять військові злочини вищого керівництва Росії на тимчасово окупованій території України.

"Наші розвідники відпрацювали дуже складну систему, коли, залегендувавшись під замовників військових найманців, вони півтора року працювали над тим, щоб зібрати військових злочинців, причетних до збивання літаків. Фабула була досить проста і ефективна: вони ставили кваліфікаційні вимоги – безпосередню участь у військових діях і безпосередньо бойові пуски", – пояснив Турчинов.

Зі слів Турчинова, українські розвідники "виводили" бойовиків на передачу інформації, яка доводить їхню участь у злочинах, вбивстві українських військових. Він заявив, що найманці надавали документи, які доводять, що вони були військовослужбовцями РФ.

"24 липня група з 33 найманців, серед яких було 28 злочинців, які безпосередньо цікавили наші спецслужби, прилетіли до Мінська для того, щоб вранці 25 липня полетіти через територію України до Стамбула. Саме цього дня проходить нарада у Президента України, в якій беруть участь керівники силових структур, а також керівники Офісу Президента. Що стосується останніх, це вже серйозне порушення, оскільки не всі вони мали доступ до державної таємниці", – розповів він.

Турчинов уточнив: потреба в нараді була виправданою, тому що на останній стадії спецоперації потрібно було задіяти цивільні служби – військову і диспетчерську. Він стверджує, що саме на цій нараді було ухвалено рішення відтермінувати фінальну стадію операції нібито через "мирні переговори і небажання дратувати Путіна".

"Після цієї наради цілком таємна інформація потрапляє до спецслужб Росії та Білорусі. Продовження операції було заплановано на 30 липня, але 29 вся група була затримана білоруським КДБ. 14 серпня вони без будь-яких ускладнень повернулися до РФ", – резюмував Турчинов.