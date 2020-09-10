G7 закликала українську владу не псувати реформу "Укроборонпрому".

 

Посли країн "Великої сімки" заявили про рішучу підтримку реформу "Укроборонпрому". Згідно з їхнім застереженням, трансформація концерну є фундаментальною для економічного майбутнього України.

 

Про це йдеться в заяві дипломатів G7 у Twitter, опублікованій після появи інформації про можливу зміну керівника компанії.

 

 

"Україна взяла зобов’язання реформувати "Укроборонпром" згідно з принципами ОЕСР. Лише керівництво, прихильне до прозорості та належного управління, може забезпечити успіх "Укроборонпрому", – наголошено в заяві.

 

Про підтримку реформи держконцерну заявив також посол Франції Етьєн де Понсен.

 

"Франція повністю підтримує поточні реформи в "Укроборонпромі", щоб наблизити його до міжнародних стандартів ОЕСР", – наголосив він у Twitter.

 

Як повідомляла інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс Президенту Володимиру Зеленському подання на призначення генеральним директором "Укроборонпрому" Сергія Тихонова, який наразі очолює департамент безпеки та оборонно-промислового комплексу в Офісі Президента.

 

Тихонов був народним депутатом Верховної Ради III та IV скликань (1998-2006) від Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко та кучмістського блоку "За єдину Україну".

 

Із середини 2019 року "Укроборонпром" очолює ексміністр економіки Айварас Абромавичус, який змінив усіх заступників і привів у держконцерн нову команду. Запропоновані нею кроки реформування "Укроборонпрому" вітали міжнародні партнери України.

 

10.09.2020

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