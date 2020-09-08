Український посол повернувся до Мінська після дипломатичного демаршу.

Український посол у Білорусі Ігор Кизим повернувся після консультацій у Міністерстві закордонних справ України до Мінська.

Про це повдіомляє "Радіо Свобода", покликаючсь на посольство України в Мінську.

"Як вже зазначав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наразі офіційні контакти між нашими країнами «поставлені на паузу». Водночас подальший розвиток українсько-білоруських відносин залежатиме від багатьох факторів, зокрема розвитку ситуації безпосередньо в Білорусі, а також інтеграційних процесів у рамках Союзної держави Білорусі та Росії", – прокоментував Кизим.

17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що МЗС України вперше в історії викликало свого посла в Білорусі до Києва на консультації "для оцінки перспектив українсько-білоруських відносин у новій реальності, що склалася, вироблення відповідних рішень з урахуванням усього комплексу факторів [...] виключно через неприпустимі дії Мінська".

Українська сторона, зі слів Кулеби, планує відновити відносини, якщо це перестане завдавати моральних і репутаційних втрат для офіційного Києва.

У МЗС Білорусі відповіли, що Мінськ не ставив "діалог з Україною на так звану паузу – це ж не просто натискання кнопки на програвачі". "Це конкретний збиток для тісних багатогранних відносин двох сусідніх держав. Відповідальність за можливі наслідки цього кроку лежить повністю на українській стороні, а також, як ми бачимо, на її старших зовнішньополітичних партнерах. Зі свого боку, готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна і її дружній і братній нам народ", – зазначили дипломати Лукашенка.