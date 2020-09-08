У "Території терору" історія волинських чехів.

 

Завтра, 9 вересня, у львівському меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору» відкриється історична виставка «Уродженці України – Чехословацькі воїни у Другій світовій війні», організована Генеральним консульством Чеської Республіки у Львові у співпраці з громадською організацією «Пост Беллум» у Празі. Виставка експонуватиметься до 30 вересня, – повідомили організатори.

 

 

Виставка присвячена малознаній сторінці історії чесько-українських відносин. Вона розповідає історію волинських чехів та закарпатців, які служили у чехословацьких військових формуваннях під час Другої світової війни.

 

Після угорської окупації Закарпаття у 1939-1940 роках чимало з них втекло до СРСР, де були захоплені НКВС як шпигуни та засуджені до таборів ГУЛАГу. Через кілька років їх звільнили та вони вступили до чехословацького полку, який формувався на Уралі.

 

Фото www.facebook.com/TerritoryTerror

 

Доповнить експозицію онлайн-лекція історикині Дагмар Мартінкової «Народжені в Україні: волинські чехи у першому Чехословацькому армійському корпусі» голови Товариства волинських чехів та їхніх друзів, яка запланована на 18:00. Для участі у лекції необхідно зареєструватися за цим посиланням. Дослідниця детально розповість про долю волинських чехів, які зберігали і зберігають пам’ять про свою малу батьківщину, Волинь, донині.

 

До слова, у серпні у Львівському музеї історії релігії у співпраці із «Українсько-чеським товариством імені Франтішка Ржегоржа» проводили виставку «Чехи Волині. Історія одного роду», присвячену Йозефу Айґлу, родом з Волині, який пізніше емігрував у США.

 

 

Фото https://moemisto.ua

 

Для довідки

 

З другої половини ХІХ століття на Волині проживало кілька тисяч чехів, які оселилися тут на запрошення російського царського уряду. Під час Другої світової війни волинські чехи пережили радянську окупацію території східної Польщі у 1939 році, а згодом німецьку окупацію 1941-1944 років.

 

Після звільнення Волині 1944 р. волинські чехи вступили до бригади Людвіка Свободи, яка таким чином перетворилося на 1-ий Чехословацький армійський корпус у СРСР, та брали участь у боях за чеські та словацькі землі. 1946 р. бійці корпусу Людвіка Свободи ініціювали повернення чехів на Батьківщину, про що була укладена міждержавна угода 10 липня 1946 р. У 1947 р. значна частина волинських чехів повернулася до Чехословаччини.

08.09.2020

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