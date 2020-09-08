У "Території терору" історія волинських чехів.

Завтра, 9 вересня, у львівському меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія терору» відкриється історична виставка «Уродженці України – Чехословацькі воїни у Другій світовій війні», організована Генеральним консульством Чеської Республіки у Львові у співпраці з громадською організацією «Пост Беллум» у Празі. Виставка експонуватиметься до 30 вересня, – повідомили організатори.

Виставка присвячена малознаній сторінці історії чесько-українських відносин. Вона розповідає історію волинських чехів та закарпатців, які служили у чехословацьких військових формуваннях під час Другої світової війни.

Після угорської окупації Закарпаття у 1939-1940 роках чимало з них втекло до СРСР, де були захоплені НКВС як шпигуни та засуджені до таборів ГУЛАГу. Через кілька років їх звільнили та вони вступили до чехословацького полку, який формувався на Уралі.

Фото www.facebook.com/TerritoryTerror

Доповнить експозицію онлайн-лекція історикині Дагмар Мартінкової «Народжені в Україні: волинські чехи у першому Чехословацькому армійському корпусі» голови Товариства волинських чехів та їхніх друзів, яка запланована на 18:00. Для участі у лекції необхідно зареєструватися за цим посиланням. Дослідниця детально розповість про долю волинських чехів, які зберігали і зберігають пам’ять про свою малу батьківщину, Волинь, донині.

До слова, у серпні у Львівському музеї історії релігії у співпраці із «Українсько-чеським товариством імені Франтішка Ржегоржа» проводили виставку «Чехи Волині. Історія одного роду», присвячену Йозефу Айґлу, родом з Волині, який пізніше емігрував у США.

Фото https://moemisto.ua