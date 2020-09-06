В уряді ФРН вперше пов'язали добудову «Північного потоку – 2» зі справою Навального.

Міністр закордонних справ Німеччини закликає Москву провести ретельне розслідування отруєння опозиційного політика.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) посилює тиск на Москву з тим, щоб спонукати її почати повноцінне розслідування ситуації з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Про це сам глава зовнішньополітичного відомства розповів у інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, шостого вересня.

«Я сподіваюся, що росіяни не змусять нас змінити своєї позицій щодо "Північного потоку – 2". Ми покладаємо високі очікування на російську владу, що вона ретельно розслідує цей важкий злочин», – заявив він. Маас наголосив, що якщо офіційна Москва наполегливо заперечує свою причетність до злочину, то передовсім в її інтересах довести це незаперечними фактами.

Варто зазначити, що досі федеральний уряд Німеччини загалом і його міністри зокрема, уникали заяв, спрямованих на пов'язання справи Навального з будівництвом газогону. Хоча, як вже повідомляло наше видання, чільний член правлячого Християнсько-демократичного союзу, голова комітету Бундестаґу з питань зовнішньої політики Норберт Рьоттґен (Norbert Röttgen), коментуючи факт отруєння Навального «Новичком» висловився рішуче проти продовження реалізації газпромівського проекту.

Проте Гайко Маас зазначив, що припинення будівництва трубопроводу зашкодить німецьким і європейським компаніям. «Той, хто цього вимагає, повинен усвідомлювати наслідки. В проекті "Північний потік – 2" задіяно понад 100 компаній з дванадцяти європейських країн, приблизно половина з них – з Німеччини», – зазначив він. Разом з тим, на думку німецького міністра, звужувати дискусію навколо тиску на Москву винятково до теми реалізації «Північного потоку – 2» – в даному випадку неправильно.

Водночас глава МЗС Німеччини попередив, що якщо в найближчі кілька днів з російської сторони не буде жодних дій, пов'язаних з розслідуванням, Берліну «доведеться провести консультації з партнерами щодо відповіді» Москві. «Якщо ми замислюємося про санкції, то вони повинні бути якомога більш адресними», – підкреслив Маас.