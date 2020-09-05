Новий скандал з угорцями: на Закарпаття не пустили високопосадовця.

 

Міністерство закордонних справ України заперечує наявність політичного підґрунтя для відмови у в'їзді на Закарпаття державному секретарю Угорщини з питань національної політики Арпаду Потапі й запевняє, що прикрість на кордоні пов'язана винятково з пандемійними обмеженнями.

 

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ.

 

 

“Неможливість в’їзду пов’язана з введеними урядом України обмеженнями на в’їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні і не носить політичного характеру”, – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

 

МЗС України “із подивом” сприйняло слова консула про політичні мотиви інциденту. “Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин”, – наголосили на Михайлівській площі. 

 

Арпад Потапі планував відвідати церемонію відкриття школи №10 в Ужгороді 3 вересня.

 

Реконструкція навчального закладу відбулася за фінансування угорського уряду, однак його приїзд був заблокований через нещодавнє рішення Києва про заборону в’їзду іноземців, передає “Європейська правда”.

 

Україна могла зробити виняток для урядової делегації з Будапешта із Потапі на чолі, але відмовилася це робити, заявив угорський консул Ласло Куті.

 

“Ми чекали на гостей з Угорщини на цю подію, але, на жаль, у кількох сотніх кілометрів звідси (у Києві – Н.) хтось вирішив, що приїзд угорської урядової делегації є найбільшою загрозою епідеміологічній ситуації. Через це делегація не прибула до Ужгорода”, – розповів дипломат на церемонії.

 

Ця заява спричинила резонанс в угорських медіа – у п’ятницю історію опублікувала більшість видань країни.

 

05.09.2020

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