Шотландія готує новий референдум про незалежність.

Як стверджують шотландські політики, Brexit посилив обґрунтування незалежності.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен (Nicola Sturgeon) пообіцяла найближчим часом опублікувати проект закону про новий референдум щодо незалежності Шотландії. Про це повідомило видання Daily Express. За її словами, документ буде представлений до парламентських виборів в краї, які відбудуться наступного року.

«До завершення терміну роботи чинного парламенту ми опублікуємо проект закону про умови та терміни референдуму про незалежність, а також представимо питання, яке буде поставлено людям на цьому референдумі», – запевнила Стерджен у виступі перед шотландськими депутатами. Вона наголосила, що Brexit «незмірно посилює обґрунтування незалежності».

У березні цього року шотландський уряд відклав плани проведення другого референдуму про незалежність, щоб сконцентруватися на подоланні кризи, викликаної коронавірусом. Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен є одночасно й головою Шотландської національної партії, котра послідовно відстоює право краю на повну незалежність. Партія змусила уряд все ж повернутися до питання про повторний референдум.

Нагадаємо, що на всенародному голосуванні з питання про незалежність Шотландії в 2014 році 55 відсотків шотландців висловилися за те, щоб залишитися в складі Об’єднаного Королівства.

Якщо Шотландія проголосує за незалежність, це означатиме, що Об’єднане Королівство втратить приблизно третину своєї території і майже десяту частину свого населення. Це також розділить шосту за обсягами економіку світу.