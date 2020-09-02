Тимошенко повідомила про вихід із кризового стану.

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко повідомила про поліпшення стану свого здоров'я в боротьбі з COVID-19. Півтора тижні тому з'явилося повідомлення: Тимошенко госпіталізовано у важкому стані, вона отримує інтенсивну терапію.

Про хід лікування Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності... Сьогодні нарешті кризовий стан вдалося пережити. І хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя", – повідомила ЮВТ.

Лідерка "Батьківщини" висловила подяку всім, "хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради по лікуванню, рятівні пропозиції". "Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою", – додала вона.