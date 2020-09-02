Російські гакери викрали й опублікували дані мільйонів виборців США.

Експерти припускають, що це може бути провокацією перед черговими виборами американського президента.

 

 

Персональні дані 7,6 мільйона виборців Мічигану, а також мільйонів мешканців інших штатів США, зокрема Коннектикута, Арканзаса, Північної Кароліни й Флориди, опинилися в російському даркнеті – такому собі тіньовому інтернеті, анонімні користувачі якого часто використовують його для комунікації в царині незаконної діяльності. Про це повідомило видання «Коммерсантъ».

 

У файлах, які пропонує користувач з ніком Gorka9 на одному з форумів в даркнеті, містяться, зокрема, імена виборців, дати народження, стать, адреси, електронна пошта, ідентифікаційні номери, номери виборчих дільниць. Користувач стверджує, що ці дані актуальні на березень цього року. У кожному зі запропонованих ним архівів міститься від двох до шести мільйонів рядків. Gorka9 також продає персональні дані понад 62 тисяч пацієнтів Бруклінського центру хірургії в Нью-Йорку.

 

Експерти вже підтвердили автентичність бази й визначили, що витік стався наприкінці минулого року. Вони припускають, що публікація баз даних може бути провокацією перед черговими виборами президента США.

 

Експерти вважають, що за допомогою таких витоків можна вивчати преференції виборців, націлювати їх на той чи інший вибір або навіть схиляти до протестів. Але частіше такими базами користуються шахраї, оскільки списки виборців містять всю основну інформацію про людей. 

02.09.2020

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