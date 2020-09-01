Єврокомісія критикує Угорщину за закриття кордонів.

Брюссель закликав Будапешт скасувати «дискримінаційне» рішення

єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс

Європейська комісія розкритикувала рішення уряду Угорщини закрити кордони для в'їзду громадян країн — членів Європейської Унії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. Як зазначив у вівторок, 1 вересня, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (Didier Reynders), дії Будапешта порушують цілісність Шенґенської зони й мають дискримінаційний характер, оскільки зроблено виняток для мандрівників із Польщі, Чехії та Словаччини.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йогансон (Ylva Johansson) написала на своїй сторінці в Twitter: «Сьогодні я надіслала листа уряду Угорщини, в якому згадую важливість цілісності Шенґенської зони та застосування недискримінаційних прикордонних заходів до всіх громадян та мешканців ЄУ». Вона закликала Угорщину якнайшвидше скасувати рішення про закриття кордонів через загрозу нової хвилі пандемії коронавірусу. За словами Ілви Йогансон, Єврокомісія незабаром ухвалить рекомендації для спільного підходу країн — членів ЄУ щодо обмеження подорожей під час пандемії COVID-19.

Угорщина з першого вересня закрила кордони для іноземних громадян. При цьому Будапешт вказав на суттєве зростання кількості інфікованих коронавірусом у багатьох країнах. Обмеження запроваджено на один місяць. Виняток було зроблено для мандрівників з країн-партнерок Угорщини з Вишеградської четвірки: Польщі, Чехії та Словаччини. Громадяни названих країн можуть в'їжджати в країну за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за п'ять днів до в'їзду.