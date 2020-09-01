ЗСУ та СБУ тренувалися відбивати атаки на Кримський канал.

 

Українські військовослужбовці відбули багатоетапні антитерористичні тренування з відбиття атак на споруди Північно-Кримського каналу.

 

Вишкіл проходив на території шести районів Херсонщини. У тренуваннях взяли участь співробітники Служби безпеки України, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії і Держприкордонслужби, підрозділи Збройних сил України, також залучалися представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 

 

"В обраних локаціях розташовано низку терористично уразливих і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури області, зокрема військовий об’єкт ЗС України, Каховська ГЕС, Каховський судноплавний шлюз та споруди Північно-Кримського каналу... За сценарієм тренувань умовні диверсанти намагалися вчинити низку диверсійно-терористичних актів на стратегічних об’єктах Херсонщини через незаконне проникнення на них та мінування приміщень та обладнання. Таким чином було перевірено рівень захищеності об’єктів критичної інфраструктури, готовності їх адміністрацій, служб безпеки та охорони, місцевих підрозділів правоохоронних органів, спеціальних служб та інших воєнізованих формувань до реагування на надзвичайні події та усунення наслідків можливих терористичних атак", – переповіли у спецслужбі.

 

Згідно з повідомленням СБУ, головною метою навчань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії провідних суб’єктів боротьби з тероризмом, організація та проведення у межах антитерористичної операції заходів із протидії можливим диверсіям на потенційно небезпечних об’єктах.

 

Координаційна група Антитерористичного центру наразі надає методичні рекомендації "з урахуванням специфіки діяльності кожного об’єкта для удосконалення систем їх захисту". СБУ бере на контроль усунення виявлених недоліків.

 

 

 

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