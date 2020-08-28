На Житомирщині знайшли скраб тисячолітньої давнини із княжими монетами.

У селищі Городниця на Житомирщині знайшли 32 монети, які можуть бути одними з перших часів Русі. Знахідку назвали "Городницьким скарбом". Їй може бути більше як тисячу років.

Про знахідку повідомив співробітник Інституту історії НАН України та один з лідерів "Нацкорпусу" Олександр Алфьоров.

"Зі мною вийшли на зв’язок знайомі знайомих і сказали, що за абсолютно побутових обставин були знайдені ці монети", – переповів Алфьоров.

"Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок! На срібних монетах, що датуються 1000-1019 роками, зображено київського князя, а на зворотній стороні княжий знак – тризуб у Володимира та двозуб у Святополка", – оцінив історик.

У коментарі "BBC News Україна" Алфьоров сказав, що монети випадково знайшов рибалка, який хотів накопати піску додому.

Відповідаючи на запитання про те, звідки могли взятися монети в Городниці, Олександр Алфьоров відповів: "Скарби бувають двох типів: ситуативно заховані у якихось критичних ситуаціях чи ті, які поступово і спеціально накопичували. Вочевидь, тут мова йде про сховані монети у критичній ситуації".

Сам скарб – це 32 срібні монети, так звані "срібники".

На 27 монетах зображено тризуб – символ Володимира Великого. Вважають, що їх карбували з кінця Х століття до смерті князя у 1015 році.

Ще 5 монет – з двозубом Святополка Окаянного (названий так за вбивство братів). Їх могли викарбувати у період з 1015 до 1019 року.

Олександр Алфьоров зазначає, що для України ця знахідка є унікальною, адже "срібників" не знаходили більше як сто років.

"Прецедент ще й у тому, що людина одразу погодилася передати такий скарб державі", – додав Алфьоров.

Згідно з законодавством, чоловік, який знайшов монети, має отримати 20% від фактичної вартості знайденого.

Наразі "Городницький скарб" – під охороною поліції. Незабаром монети передадуть у спецсховище Житомирському краєзнавчому музею. Там на них чекає професійна очистка та реставрація.