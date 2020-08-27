Росія вже сформувала сили для військової інвазії в Білорусі.

Координаційна рада білоруської опозиції назвала неприпустимим евентуальне використання збройних угруповань Росії на території Білорусі».

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що сформував резерв з російських силовиків, котрі «допоможуть Білорусі за необхідності». «Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів. І я це зробив», – розповів Путін в інтерв'ю тележурналістові Сергію Брильову на каналі «Россия 1».

Водночас шеф Кремля запевнив, що російські силовики не будуть пущені в дію в Білорусі, допоки білоруська лада буде в стані сама контролювати ситуацію. «Але ми домовилися також, що він (силовий резерв – ред.) не буде використаний доти, доки ситуація не буде виходити з-під контролю, і поки екстремістські елементи, прикриваючись політичними гаслами, не перейдуть певних меж, не перейдуть до розбою, не почнуть підпалювати машини, будинки, банки, захоплювати адміністративні будівлі», – зазначив Путін.

Російський лідер пояснив, що Росія має зобов'язання перед Білоруссю в сфері безпеки. «І Лукашенко поставив це питання», – додав Путін.

Координаційна рада білоруської опозиції вже встигла прокоментувати ці слова російського президента. Рада назвала неприпустимим, що в Росії створили «збройні угруповання для використання на території Білорусі».

«Формування таких угруповань в Росії або інших країнах суперечить міжнародному праву і консолідованій позиції білоруського суспільства», – заявили в раді, додавши, що в Білорусі «проходять винятково мирні акції, підтримувані більшістю білорусів».