Суд виправдав суддю, що звільнила з-під варти командира розстрільної роти "Беркута".

Шевченківський суд Києва ухвалив виправдувальний вирок для колишньої судді Світлани Волкової, котрій інкримінували незаконне звільнення з-під варти колишнього командира роти спецзагону “Беркут” Дмитра Садовника. Згідно з даними слідства у "справах Майдану", він командував діями загону, котрий 20 лютого 2014 року розстріляв на вулиці Інститутській пів сотні протестувальників. Волкова звільнила Садовника з-під арешту 2014 року – він одразу втік до Росії.

Про рішення суду поінформувала пресова служба Прокуратури міста Києва.

“Згідно з матеріалами слідства, суддя Печерського районного суду міста Києва у 2014 році своїм рішенням незаконно звільнила з-під варти колишнього командира роти спецпідрозділу “Беркут”, підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану, та безпідставно застосувала щодо нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту”, – йдеться у повідомленні.

“За результатами досудового розслідування судді було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 375 Кримінального кодексу України, та обвинувальний акт 18 травня 2015 року був скерований до суду для розгляду по суті. Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченій покарання у вигляді семи років позбавлення волі”, – повідомили у пресслужбі суду.

Втім, Шевченківський суд зважив, що в діях судді не було складу інкримінованих правопорушень.

Адвокат потерпілих у "справах Майдану" Роман Маселко заявив, що виправдання судді є для нього очікуваним. Він нагадав, що у червні Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 375 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі суддів за постановлення неправосудного вироку.

"Зрештою, після рішення Конституційного Суду, який визнав неконституційною ст. 375 КК, обвинувальний вирок був неможливим. Інтрига була лише у тому, наскільки швидко суди повиправдовують суддів і якою потім буде компенсація цим суддям з бюджету, тобто наших кишень", – прокоментував Маселко.