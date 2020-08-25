Курс євро щодо рубля побив історичний максимум.

Це, зокрема, пов’язано з протестами в Білорусі та отруєнням Олексія Навального.

У вівторок, 25 серпня, під час торгів на Московській біржі курс євро перетнув максимальне значення за всю історію існування єдиної європейської валюти. Станом на 17:14 (за московським часом) за європейську валюту давали 88,91 рубля. Про це свідчать дані торгів.

До 17:35 курс євро скоригувався до 88,79 рубля. Долар на максимумі досягав 75,14 рубля, після чого опустився до 75,04 рубля.

Основні російські фондові індекси, Мосбіржа і РТС, поки що не встигли у повну силу відреагувати на рекордне ослаблення рубля щодо євро. З початку дня перший не змінився, а другий опустився на 0,8 відсотка.

Як стверджують аналітики ринку, на курс рубля негативно вплинули відразу кілька чинників. Серед них геополітичні ризики, пов'язані зі ситуацією в Білорусі, а також можливість розвитку міжнародного конфлікту з приводу отруєння опозиціонера Олексія Навального. Водночас зміцненню єдиної європейської валюти посприяло надходження оптимістичних сигналів з ринків Євроунії. Зокрема оприлюднено позитивну статистику щодо господарки Німеччини.