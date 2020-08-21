В організмі Навального виявили отруту.

Аби його транспортувати на лікування до ФРН, прибув німецький санітарний літак. Проте омські лікарі не дозволяють перевозити пацієнта.

В організмі відомого російського опозиціонера Олексія Навального, котрий наразі перебуває в реанімації омського шпиталю, виявлено небезпечну отруту. Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на слова директора заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Івана Жданова, котрий, своєю чергою, покликається на співробітника поліції.

Штаб Навального в Омську в своєму Telegram-каналі з покликом на дружину опозиціонера Юлію Навальну повідомляє, що транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли політика. «Вона (речовина) небезпечна для життя оточуючих. Всім, хто перебуває поруч з ним, потрібні спеціальні костюми. Тому їй (Юлії) відмовляють у проханні відвідати Олексія», – розповіли в штабі. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила у своєму мікроблозі в Twitter, що назву отруйної речовини не розкривають: поліція посилається на таємницю слідства.

Тим часом до Омська прилетів німецький санітарний літак з медичним обладнанням та фахівцями, за допомогою якого Навального можна буде доставити до Німеччини. Бундесканцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що Німеччина готова надати російському опозиційному політикові необхідну медичну допомогу, включно з лікуванням у німецьких лікарнях. Проте омські лікарі поки що виступають рішуче проти транспортування Навального.

Відтак штаб Навального оприлюднив у соцмережах таку заяву: «Заборона на перевезення Навального – це замах на його життя. Закликаємо всіх прихильників приїжджати до ЛШМД-1 (Лікарня швидкої медичної допомоги, – Ред.). Ми вимагаємо: негайно перевезти Олексія на реанімобілі до летовища і транспортувати на лікування до європейської клініки».