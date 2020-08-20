«Зелені чоловічки» вже в Білорусі – стверджує німецьке видання Bild.

Водночас газета розповідає, що всередині білоруської армії чиниться спротив російському вторгненню.

 

 

«Це таки сталося. Кремль відрядив військові підрозділи на підтримку білоруському диктаторові Олександрові Лукашенку до Білорусі», – стверджується в статті Юліана Рьопке (Julian Röpcke) під назвою «Путінські “зелені чоловічки” на шляху до Мінська» (Putins „grüne Männer“ sind auf dem Weg nach Minsk) у німецькому таблоїді Bild. У публікації зазначається, що цю інформацію підтвердили виданню кілька джерел у Берліні та Москві.

 

За даними джерел, російські ВКС організовують перельоти між Москвою і Мінськом, аби військово-транспортними літаками доставити до Білорусі «відомих побиттям людей бійців Росгвардіі і ЗМОПу, а також інших спецпідрозділів російського Міністерства внутрішніх справ».

 

«За запитом білоруського міністра внутрішніх справ як мінімум один кремлівський літак типу Іл-76 у неділю, 16 серпня, літав з російського військового летовища Чкаловський під Москвою до білоруського військового летовища Мачулищі під Мінськом. На облавку: три тонни вантажу і десятки росгвардійців», – стверджується в статті.

 

Такий політ був запланований і на вівторок, 18 серпня, пише видання. «З Москви до Мінська знову планувалося доставити персонал і майно Росгвардії». За інформацією Bild, військово-транспортний літак мав привести 155 росгвардійців і знову три тонни вантажу.

 

«Утім Генштаб Білорусії відмовив російському літаку в доступі до повітряного простору країни. Літак залишився стояти в Москві. Інформація про проіґнорований білоруською армією запит на політ просочилася в інтернет. Інсайдери оцінюють це як прояв всередині режиму Лукашенка спротиву російському вторгненню, фактично запрошеному диктатором», – передає журналіст Юліан Рьопке.

 

Автор статті проводить паралель між актуальними білоруськими подіями та тим, що відбувалося в Україні шість років тому: «Те, що відбувається, нагадує про "зелених чоловічків" Кремля, котрі навесні 2014 року раптово опинилися в українському Криму та Донбасі... Лише через роки президент Путін визнав, що замасковані люди в Криму без відзнак були російськими солдатами».

 

 

 

20.08.2020

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