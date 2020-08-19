Разумков скликає сесію на 25 серпня для конкурсу Великого герба.

 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії парламенту на 25 серпня. Серед питань, винесених на розгляд народних депутатів, – ініціатива з конкурсом на найкращий ескіз Великого герба. 

 

Про це йдеться в розпорядженні, оприлюдненому на сайті ВР.

 

 

"У зв’язку з пропозицією Президента України, поданою відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, про скликання позачергової сесії Верховної Ради дев’ятого скликання та відповідно до частини другої статті 83 Конституції України, частини другої статті 11 регламенту Верховної Ради: скликати позачергову сесію Верховної Ради дев’ятого скликання на 11 годину 25 серпня 2020 року", – йдеться у розпорядженні.

 

На розгляд депутатів винесено шість питань:

 

1) проєкт закону про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3963);

2) проєкт закону про внесення змін до статті 6 закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3659);

3) проєкт постанови Верховної Ради про оголошення конкурсу на кращий ескіз Великого Державного герба України (№3994);

4) проєкт закону про ратифікацію меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором і кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника та Європейським Союзом як кредитором (№0063);

5) проєкт закону про ратифікацію Фінансової угоди "Європейські дороги України ІІІ (Проєкт "Розвиток транс'європейської транспортної мережі")" між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0055);

6) проєкт закону про ратифікацію фінансової угоди (проєкт "Транспортний зв'язок в Україні – Фаза І") між Україною та Європейським інвестиційним банком (№0056).

 

Раніше Президент Зеленський звернувся до голови Верховної Ради з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, одразу після Дня Незалежності, та закликав народних депутатів підтримати законопроєкт про збільшення розміру мінімальної зарплати із 1 вересня до 5 тис. грн. Бюджет-2020 передбачає мінімальну зарплату розміром у 4723 грн.

 

19.08.2020

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