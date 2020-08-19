Джо Байден став офіційним кандидатом в президенти.

Демократична партія офіційно номінувала його на своєму віртуальному з’їзді.  

 

   Джо Байден з дружиною Джилл після оголошення результатів

 

Демократична партія США затвердила колишнього віце-президента країни 77-річного Джо Байдена своїм єдиним кандидатом на майбутніх виборах глави держави. Це рішення було ухвалене у вівторок, 18 серпня, на загальнонаціональному з'їзді партії в Мілуокі.

 

Через епідемію коронавируса з'їзд під девізом «Об'єднати Америку» (Unite America) проходив переважно в режимі відеоконференції. Промовці заздалегідь записали свої виступи на відео, щоб уникнути технічних проблем. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

Саме голосування також пройшло в відеоформаті. Номінація була підтверджена під час 30-хвилинної переклички представників всіх 57 штатів і територій на другий день партійного з'їзду. Байден набрав найбільшу кількість голосів партійних делегатів – понад 3,5 тисячі.  Внутрішньопартійним конкурентом Байдена був сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс.

 

Відтак Джо Байден стане суперником чинного президента Дональда Трампа на президентських виборах третього листопада. Це третя спроба Байдена стати главою американської держави. Трамп, згідно з опитуваннями, зараз має трохи меншу підтримку за Байдена. 

 

Під час з'їзду Демократичної партії екс-президент Білл Клінтон виступив з різкою критикою Дональда Трампа, звинувативши чинного главу Білого дому у відсутності лідерства і хаотичних рішеннях. «В такий час, як зараз, Овальний кабінет повинен бути командним центром. Замість цього, він став центром урагану. Там тільки хаос», – заявив Білл Клінтон у відеозверненні. 

19.08.2020

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