Уряди України та Ізраїлю закликають хасидів не їхати в Умань.

Уряди України та Ізраїлю закликали всіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію.

Про це йдеться у спільній українсько-ізраїльській урядовій заяві, оприлюдненій на сайті Кабінету Міністрів України.

“Цього року епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі, як і в усьому світі, на жаль, не дає змогу традиційно відзначити це свято. Керуючись рекомендаціями та застереженнями міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію”, – йдеться у документі.

Уряди застерігають: тим, хто таки вирішив відвідати Умань, варто пам'ятати, що карантинні обмеження в Україні поширюються на всі публічні заходи та їх мають суворо дотримуватися.

“Уряди двох держав спільно дбають про здоров’я та безпеку своїх громадян. Сподіваємося на розуміння та щиро віримо, що наступного року нам вдасться разом відсвяткувати Рош га-Шана та інші свята без будь-яких обмежень”, – йдеться у заяві.